駕訓＋道訓免費！北市首創3方案 現省5200限額400人

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台北市近3年機車死傷事故平均件數2萬2134件，占整體事故約77％，暑期將至，更有不少人將考取機車駕照，台北市交通局15日宣布，推出3項補助方案，只要同時參加駕駛訓練與道路安駕訓練課程，除交通部公路局補助2500元外，北市府創全國之先加碼補助2700元，民眾可免費報名，即日起至年12月6日或額滿為止。

交通局交安科長葉志宏說明，機車是主要事故車種，近5年機車涉入事故佔76.6％，許多駕駛人雖有駕照，但事故中不一定完備風險掌握、騎乘技巧，因此盼透過道訓強化防禦性駕駛安全概念、增加實際騎乘經驗及降低肇事和違規風險，而非以生命學習，以往參加者違規風險也較未參加者降低56％、肇事風險降低35％，

他說，今年擴大推出3項方案，報名時間即日起至12月6日或額滿為止，不限設籍地，駕訓加上道路訓練中央補助2500元、北市2700元共5200元，學員免費限400人；道訓中央、北市補助1200元共2400元，學員免費限600人；駕訓中央、北市補助1300元共2600元，學員自付200至1100元限100人。

交通局長謝銘鴻提醒，暑期將近，有許多人會考照上路，考照只有在場內繞圈，加上道路訓練才更安全。

聯合汽車駕駛人訓練班副主任李政達表示，許多家長缺乏機車正規訓練的認知，路考雖簡單，但與會實際上路是兩回事，道訓將透過藍芽連線，由教練前導車、後壓車，協助學員實際上路騎乘。

大台北駕訓學校業者黃飛發點出，道路訓練需要1個月時間，實際上課10小時，許多人對額外花費時間感到卻步。公路局也希望未來能比照國外，在場內訓練達20小時、道路駕駛5到6小時。