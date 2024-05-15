鎖定Z世代 露天市集推出「預購＆蒐藏市場」服務

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露天市集15日宣布推出「預購＆蒐藏市場」服務，露天市集總經理曾薰儀表示，傳統電商追求快速到貨與價格折扣，但在市場的另一端，有越來越多的商品是快不得，需要預訂、較長的等待期，尤其是Z世代重視與眾不同、限量稀有的商品，成為預購交易的主力消費族群。

線上購物型態多樣，講求現貨和出貨速度的快電商擁有較高的庫存成本，快速配送也產生較高的碳排量，而「等待電商」以預購交易為主。在客製化和消費需求為上的時代，預購不僅是一種銷售策略，更是一種商業革新，除降低庫存風險外，更能提前確保收現金流。對消費者而言，透過預購交易，雖然需要花費較長時間等待到貨，卻能擁有「確保獲得稀缺品」、「享有早鳥價」、「不必等上市才搶貨」三大好處。

根據露天近期數據觀察，預購交易額於2024年第一季相較去年同期成長20.9％，有趣的是，Z世代年輕人的預購消費金額接近Y世代，2023年人均累計消費金額已達13,502元，最常購買的商品包含限量球鞋、Vtuber與動漫週邊、明星偶像週邊商品，顯示Z世代只要真心喜歡就捨得花的特性。這個世代的年輕人比起品牌和價格，更重視獨特性和與眾不同的收藏價值，隨Z世代消費能力的逐年提升，預購市場將有高度成長性。

根據統計，2023年的最高交易額預購商品榜上，最受歡迎的預購商品是「Hololive兔田佩克拉」，由日本百年人形玩偶老舖吉德和Design COCO合作推出，僅單一商品即創造了約2,060萬的交易總額，由此可見預購商品的專屬魅力。

露天市集表示，「預購＆蒐藏市場」服務，募集各類預購商品與服務，包含3C電玩、動漫收藏、潮牌服飾、定製服務、農特產品等。露天目前在線預購商品已達88萬品，預購店家數多達6,500家，每30秒就有一個新預購商品上架，露天市集已成為「全台最大預購與蒐藏商品交易中心」。

預購與蒐藏市場裡的商品均來自露天評比的優選賣家，品質服務具有保障，「預購暢銷排行榜」和「新鮮登場」單元也能幫助消費者快速獲得熱門商品資訊，而透過「預購行事曆」功能，消費者可提前掌握商品的預購日期，最受消費者敲碗的功能「限時開賣通知」也同步上線，可讓消費者設定心儀商品在開賣前十分鐘收到通知並及時下單。

露天市集未來將針對預購時間較長的訂單，定期通知交易雙方，提升交易的安全感，並將引入VIP隱藏賣場模式，提供封閉式社團商家更完整的交易對帳與出貨的一站式解決方案。

露天市集同時邀集全台大學生預購首購體驗，大學生自即日起至6月15日止，憑學生信箱註冊成為露天會員，最高可領取300點露幣（價值台幣300元）。而擁有預購、代購商品或客製型服務的店家，加入露天「預購＆蒐藏市場」，在6月15日前註冊並上架預購商品，審核通過可獲得免交易服務費三個月的交易優惠。