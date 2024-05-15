《電通股》文曄併Future 大聯大坦言：評估但未參與最終報價

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【時報記者王逸芯台北報導】大聯大(3702)今日舉辦法說會，第一季營收、營業淨利同創歷年同期次高。展望第二季，大聯大預計將延續第一季動能，本業將持續成長。另外，針對競業文曄(3036)完成與加拿大商Future的整併，財務長袁興文表示，當初大聯大確實有對該整併案進行評估，但最終董事會決議不參加，故大聯大並未參加最終報價。

大聯大第一季營收、營業淨利、稅後淨利及EPS皆超越財測高標；營收及營業淨利同創歷年同期次高，年增25.7%、67.5%，分別達1819.04億元、32.52億元，稅後淨利年增184.6%；達19.94億元；單季EPS為1.16元。

大聯大第一季股東權益報酬率(ROE)及營運資產報酬率(Return on Working Capital,ROWC)分別為9%及8.2%。

展望2024年第二季，大聯大將會延續第一季本業持續成長，主要受惠於伺服器業務、筆記型電腦需求回溫、記憶體價格回升等正面因素推升相關電子零組件需求，加上北美與東南亞等地客戶持續投產帶動需求。若以新台幣32.3元兌1美元匯率假設，預估營業收入中值季增7.2%、達1900億~2000億，預估毛利率介於3.7%~3.9%，預估營業利潤率則在1.7%~1.9%，預估營業淨利中值季增8.1%、達32.3億至38億元，預估稅後淨利為13.06億至17.06億元，預估EPS為0.54元至0.78元。

半導體通路走向大者恆大，財務長袁興文表示，大聯大在併購上，維持以往的態度，接下來不僅單就水平面整併或加盟，也會增加更多合作模式，也會有垂直面的合作整併，類似權益法投資、策略聯盟等，這也有助於降低風險，方向角度也更廣泛，對大聯大來說，併購取得控制權不是唯一作法。

大聯大競爭對手文曄完成對加拿大Future，一舉躍昇全球最大半導體通路商，袁興文今日首次談到，大聯大對於是否參加Future競標世有進行評估的，但最後董事會的決議是不參加，故大聯大根本沒有參加最後報價，當然，這其中有非常多綜合考量。