日勝生「日初不老莊園」1期Q4交屋 未來3年本業挹注金額可望放大

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日勝生（2547）今（15）日舉行線上法說會，並發布2024年第季重要業務報告。依目前工程進度，日勝生「日初不老莊園」1期今年第4季完工交屋，2期明年交屋，至於2026年則有台北市「鑄慕」完工交屋。市場預期，房地產本業可望連續3年挹注入帳金額放大。

日勝生第1季房地產本業方面無新案交屋入帳，主要靠轉投資的營運事業為主，累計單季合併營收14.54億元，稅後純損0.95億元，每股稅後純損0.11元。與去年同期合併營收、稅後純益、EPS分別為12.02億元、-0.98億元、-0.11元相較，大致維持相當水準。

其中獲利貢獻度最大，來自100％持股的日鼎投控，貢獻獲利約0.98億元；100％持股的日鼎水務，也貢獻0.98億元；持股61.06％的京站投控控，則貢獻近0.5億元獲利；持股71.65％的萬達通，挹注日勝生則有0.44億元獲利。

累計前4月營收，約20億元，比去年同期成長15.38％。

展望2024年業績，房地產本業方面，依目前工程進度，新北市三芝「日初不老莊園」1期預計今年第4季完工交屋；進入2025年，「日初不老莊園」2期，將完工交屋；至於2026年則有台北市「鑄慕」完工交屋，未來3年，房地產本業的營收和獲利，可望展現效益。

日勝生表示，日勝生第1季全力支持100％子公司日鼎水務，完成現增5.92億元，日鼎水務實收資本額達62.1億，並順利啟動第三期桃園地下水回收系統計畫，預估於2026年底完成三期擴廠。依循日勝生永續綠生活集團願景，前三期總投資金額將超過134億元，每日污水處理量將達15萬噸。

日勝生也參與持股70％子公司寶鼎再生水的增資計畫，預計將於2025年第三季，每日供給4萬噸再生水至鄰近桃園觀音工業廠區。

日勝生以銀光計畫打開樂齡地產商機，以租售複合模式在三芝打造出售型的「日初不老莊園」，以及出租型的「樂陶居」雙品牌。全園區基地面積約5,864坪，總樓板面積約1萬9,304 坪，第1期與第2期共規劃652戶出售型樂齡住宅與164戶出租型銀髮宅，以15坪~33坪單人房及雙人房為主。目前出售部份，除2期剛釋出少數保留戶外，其餘皆已售罄，「日初不老莊園」1期預計於2024年第4季完工，「樂陶居」三芝館也將同步於取得使照後陸續公開。

根據內政部統計，台灣55歲至65歲族群在2023年底已超過385.9萬人；加上對退休宅接受度的市場調查，約有66.7％台灣民眾仍視自宅為退休最理想住居。鑒於樂齡宅需求日殷，日勝生也在板橋「日勝幸福站」社區內規劃「樂林森活」系列康養宅，結合三芝「日初不老莊園」的住宅設計與中和「樂陶居」的康養服務，配合社區5.8萬坪綠園區與捷運亞東醫院生活圈，希望實現在宅養老及全齡社區理想。

日勝生子公司泰誠發展營造，則積極投入文化建設，運用數十年經驗打造故宮博物院特殊文化綠建築，以得標金額4.9億元，在9,700坪故宮基地，新建地上3樓行政大樓、地上2層的圖書館，預估於2024年底完工。

至於子公司萬達通運營台北轉運站大眾運輸系統，持續交出穩定獲利成績，2024年第一季獲利6,100萬元，且其智慧票證TBS APP累計售票超過127萬張電子票證，等同減少2,546公斤碳排放量。萬達通也運用智慧管理AI系統與節能設備，管理場域並即時車輛辨識做月台調控，提高旅客安全同時降低每日平均用電達3.6％。