光陽發表Ionex Uno創世紀 宣示「可充可換、充換合一」電動機車新時代來臨

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光陽15日發表Ionex Uno創世紀電動車系統，董事長柯勝峯表示，「Uno」名稱源自義大利文的「一」，這意味將充電型電動機車與換電型電動機車的合而為一，同時也代表以換電為主的台灣市場與以充電為主的全球市場的合而為一。而「創世紀」則代表著一個全球二輪車電動化的重大里程碑，一個前所未有的全新電動車時代。

柯勝峯表示，透過Ionex Uno創世紀「充換兩用」電動機車的上市，以「可充可換、充換合一」的「二合一」創新模式，將充電與換電的優勢完美結合，不但顛覆長久以來大眾對充電模式與換電模式平行存在、沒有交集的認知，也開啟了消費者擺脫單一能源補充方式的限制之後，一個充滿無限可能的美好世界。

柯勝峯進一步表示，對於住家能夠提供場地與電源，平日偏好在家對電動機車進行便利充電，節省外出換電時間的消費者，在Ionex Uno創世紀時代，透過「充換兩用」電動機車，可以一舉突破電池最大續航力的限制，在出遊遠行的路途上，沿路換電進行能源補充，享受換電型電動機車的換電便利性與無限續航力。

此外，光陽還將推動各旅館民宿業者配置電動機車充電器，提供房客充電使用，不但增加電車騎士外出旅遊時的便利性，也能提高住宿業者的吸引力。同時，光陽也呼籲政府，在全台各地行政機關與公有停車場，廣設電動機車充電站，提昇消費者購買電動機車的誘因，達到政府追求淨零碳排的目的。 在正式推出Ionex Uno創世紀時代的同時，也全球首發「充換兩用」電動機車S Techno系列。柯勝峯表示，S Techno是一台在Ionex S系列基礎上，經過全面改造，脫胎換骨的Ionex全新機種。S Techno是全球第一款配備Ionex BMU電池計量模組的電動機車，使用兩顆可交換的Ionex電池，同時還備有符合公規介面的充電接頭，能夠透過市場上任何公規介面充電器或充電站進行能源補充。

S Techno也是全球第一款搭載Ionex最先進智慧車聯網功能的電動機車，具有遠端手機感應Keyless功能，還能透過手機App，進行多項車輛控制與個人化設定，顯示各種電池使用數據與車輛騎乘狀態。S Techno提供騎士最豐富與最先進的智慧車聯網功能。

此外，與原有的Ionex S系列相比，S Techno的汽車級Class D大燈，擁有更佳的夜間照明。全新開放式前置物空間，可以輕鬆置入700cc手搖飲料。座墊高降低2公分，讓騎乘操控更加輕鬆。Type C的18W PD快速充電座，讓手機充電更加迅速。S Techno在車輛實用機能上全面升級。

隨著台灣機車市場朝向個性化與多樣化發展，光陽同時再推出另一款全新Ionex電動機車酷玩CoolOne。柯勝峯表示，酷玩是一台Ionex換電版個性化電能小車，有著最具個人風格的外觀，含單顆電池僅65.5kg的超輕車身，73.5cm的超低座高，搭配全新2.0kW動力馬達，加速輕快，極速可達55km。酷玩是市場上最獨樹一格的換電版輕型電動機車，提供騎士最極致的輕巧靈活、敏捷好騎、移動自由。

柯勝峯宣佈Ionex Uno創世紀時代，將於6月1日KYMCO的60週年廠慶紀念日生效，取代原有的Ionex 3.0資費方案，適用6月1日起所有Ionex電動機車新購的車主。此外，還推出Ionex全新升級限時資費優惠方案，包括單電池168哩多惠、雙電池498哩多惠，最高18個月騎到飽。

柯勝峯表示，全新的「充換合一」資費方案，具有三大特色。首先，是以電能單位「度」做為全新「充換合一」資費方案的設計理念；資費方案的參數包含有方案基本費、電池使用費折抵金、每度計價，以及方案基本費所含預估可騎乘哩程；為了鼓勵消費者使用充電方式進行能源補充，系統將對充電所取得的電能，回饋每度計價30%的電池使用費折抵金，可以遞延到次月來使用。