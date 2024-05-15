Canada Goose宣布 Ackermann擔任首任創意總監

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

Canada Goose今日宣布任命設計師Haider Ackermann海德爾 亞克曼為品牌首位創意總監。Haider Ackerman是時尚界閃耀的鬼才設計師，其前衛、不拘一格的設計才華備受全球讚譽。出任創意總監後，他將以獨特的創意設計帶領Canada Goose推出嶄新系列服飾，形塑品牌獨有的美學風格，預計2024年秋冬推出首個季節性系列服飾。這位哥倫比亞裔法國設計師Haider Ackermann未來將常駐巴黎，與董事長兼首席執行官 Dani Reiss 密切合作，共同引領品牌邁向新的階段。

Dani表示：「提到將精湛工藝與前衛美學完美揉合，Haider Ackermann是當之無愧的不二人選。Canada Goose作為一個獨樹一幟的品牌，品牌的核心價值建構在真實性、精湛工藝和高機能性。」Haider Ackermann擁有將品牌所蘊含的能量和潛力，轉化為設計力量的獨特能力，我期待看到他的創意為品牌帶來耳目一新的風貌。

伴隨著此次Haider Ackermann出任創意總監，Canada Goose同步推出限量獨家的PBI連帽Ｔ恤，用於支持北極熊國際組織 (PBI)。北極熊國際組織致力於研究、理解和保護北極熊，及關注其日益減少的棲息地問題。Haider Ackermann的首款服飾單品，靈感源自於他與Dani共同前往北極熊之都 – 曼尼托巴省的邱吉爾鎮的旅行。藉由此款單品傳遞他們共同秉持的信念，「每個人都肩負著保護地球的責任，且皆能發揮出意義深遠的影響。」

透過本次PBI連帽Ｔ恤上市活動，同時向銀幕傳奇人物、當今最具啟發性的社會活動倡議家-「珍芳達」致敬。珍芳達女士畢生致力於環境、文化和社會議題的教育，希望影響和激勵大眾關注這些議題，是傳遞此次重要故事的完美代言人。

Haider Ackermann與此單品代言人Jane Fonda穿著PBI連帽Ｔ恤的極光藍及極光綠色。圖／Canada Goose提供

海德爾表示：「吸引我加入Canada Goose的最大原因，不僅是他們創造出獨特的定位，更重要的是品牌真實的聲譽和對目標使命堅持不懈。Canada Goose對世界的影響既深刻又鼓舞人心。」

「我將自己視為環境的學生，這次前往邱吉爾鎮的旅行，更燃起我為環境付出更多、成為地球守護者的熱情。我希望與傑出的氣候鬥士珍芳達攜手合作，共同呼籲人們採取行動，而且必需是立即採取行動。」

珍芳達認為：「唯有集體行動，我們才能更快、有效率的突破現狀、有所進展。我一直呼籲人們做出有利於地球的選擇，應對氣候變遷危機。因此，與Haider、Canada Goose的合作，引起人們對北極圈變化的高度關注，這是極具意義，且勢在必行的行動。」

限量版「PBI連帽Ｔ恤」，持續堅持「讓地球保持寒冷，提供人們溫暖」的承諾，100%採有機棉製成，有效減少水資源消耗及消除農藥對環境的損害，此款面料親膚觸，觸感柔軟舒適，寬鬆中性的剪裁，共有極光藍、極光綠、瑪瑙黑和水晶白(官網限定)四色，與另一半共享衣物時，同時一起關注極圈、落實永續，是新世代伴侶另類的放閃舉動。此款T恤銷售所得將全數捐贈給北極熊國際組織 (PBI)，用於資助重要研究、實施創新的保育策略，以及教育社區認識保護北極圈的重要性。