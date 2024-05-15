大鵬灣、北海岸、東北角生態壓力大 環團籲海保法儘速三讀

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天氣越來越熱，不少人都喜歡到海邊戲水消暑，綠色和平盤點國內6大海洋觀光區海上活動，發現大鵬灣、北海岸、東北角名列生態壓力最高前3名，呼籲立法院儘速三讀通過海洋保育法，建立監測和管理系統加以維護。

綠色和平透過2億筆「船舶自動識別系統」，計算船舶行經海岸距離、船舶占用率、船舶停留時間，針對澎湖國家風景區、大鵬灣國家風景區（含小琉球）、東北角國家風景區（含龜山島）、北海岸國家風景區、東海岸國家風景區與墾丁國家公園沿岸等全台6大海洋觀光區，估算人類行為對海洋生態帶來的壓力水平。

綠色和平發現，6大海洋觀光區的船舶行經海岸距離、船舶占用率及船舶停留時間，都比全台平均值高，顯示上述區域人為活動頻繁，其中以大鵬灣、北海岸、東北角的海洋生態壓力相對更高。

綠色和平也與在地潛水業者合作，近半年來在澎湖、北海岸、東北角與墾丁的熱門潛點，發現海洋棲地持續受破壞、珊瑚衰敗、廢棄漁網纏繞生物與珊瑚，垃圾大量累積的證據。

綠色和平海洋專案主任李于彤表示，大鵬灣、北海岸、東北角是海洋觀光重鎮，也是重要魚場，除具備珊瑚、潮間帶、淺海熱泉等生態系，亦涵蓋鯨豚洄游與聚集地。

李于彤指出，原訂 2021年完成海洋保育法立法，歷經3年延宕，海保法年初終於進入立院審議，目前朝野共有逾15個海保法版本等待審查，顯見各界對立法已有高度共識，為避免漁業、觀光與環境三輸，立法院應加速審查海洋保育法，確保台灣能有第1部整體性法律守護海洋生態，維護海洋觀光資源。

李于彤強調，台灣海洋生態與海上遊憩活動是極具價值的觀光資產，需要海保法從根本建立一套制度，運用分級管理，讓海洋資源使用和生態達成平衡，維持臺灣觀光產業的競爭力，新國會應盡速回應全民期待，朝野攜手為守護台灣海洋豎立里程碑，唯有海洋健康、年年有魚，觀光、漁業才能無虞，也才能讓世界看見台灣獨特的島嶼魅力。