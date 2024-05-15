富達：下半年市況恐波動 建議留意二件事

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2024年市況依然複雜，下半年恐波動，總經趨勢、貨幣政策與區域政治風險等持續充滿不確定性，面對世事變動的挑戰，建議投資人留意通膨及地緣政治風險，並採取新的投資視野，富達在投資佈局策略上，股票收益持續看好美國和日本，而債券收益偏好已開發市場信用債，趨勢主題收益則關注去碳化和新能源及科技創新。

富達國際亞洲經濟學家劉培乾從整體經濟進行分析，根據最新富達國際情境預測框架指出，目前市場處於相互關聯和依存狀態，評估軟著陸仍為基本情境，惟機率降為40％；不著陸（沒有衰退）機率居次，且提升至30％。富達領先指標情境分析則顯示，目前整體經濟持續處於高於均值的成長階段、短期仍具韌性，且由企業調查、大宗商品、消費者與勞工等領域引領成長。

劉培乾續指，金融市場環境趨於寬鬆，可能會使央行將通膨率恢復到目標水準的任務變得更加複雜。潛在通膨統計指標顯示美歐處於不同階段，歐洲央行已達到或正迅速接近通膨目標，原預期六月將啟動降息週期，但預期聯準會將延後降息時程。

劉培乾認為，目前總體經濟週期依然強勁，但短期震盪風險浮現，建議投資人宜慎選優質股債。股票投資較看好美國和日本，鑑於美國經濟成長依然強勁，明顯優於其他主要經濟體；日本則因其評價仍具吸引力、企業獲利穩健，且旨在改善公司治理的政策令人鼓舞。對信用債維持中性，對於政府債券相對看好歐洲公債，鑑於歐洲經濟成長和通膨現況將使歐洲央行轉向更鴿派的立場。

富達國際全球多重資產投資管理主管Matthew Quaife就策略資產配置觀點進行剖析，他表示，全球經濟週期加速且成長仍具韌性。股票市場自年初持續走升，直到4月投資人開始消化強勁的通膨數據、地緣政治風險上升、以及技術面已觸及一些關鍵的轉折點。然而，基本情境仍然穩固，經濟週期持續改善甚至回歸景氣循環中期。

儘管通膨具黏性，但不致過熱，貨幣政策雖處於高峰週期，美國聯準會將不會繼續升息，僅延後降息時程，惟需持續觀察相關數據和領先指標。財政上很大程度仍持續支持成長，改善全球大多數市場的利潤週期，美國成長持續領先各國。信用週期方面，違約和過去緊縮貨幣政策遞延影響將是風險之一，但非迫在眉睫，預期信貸溫和成長。

Matthew Quaife表示，必須留意的是，股市和債市呈正相關的情境，增加投資組合風險，同時，地緣政治風險衝突擴大導致對於貿易的影響，美國選舉亦可能導致財政和關稅議程更嚴格的審查，都是增加市場波動的因素。

在未來12個月內，富達仍看好風險資產，但透過短期技術調整，減少增持股票並重新部署。富達偏好獲利成長和價值具吸引力之區域的股票，例如日本股市獲利穩健；部分新興市場成長較弱，故相對看好已開發市場而非新興市場。

此外，Matthew Quaife認為趨勢主題是另一個值得留意的收益契機。其中，永續發展和氣候轉型越來越受重視，能推動氣候轉型、專注能源和電力供應者，以及為製造業和自然界不永續的生產和消費方式提供解決方案者，具備長期成長潛力。而顛覆性科技則為另一大值得關注的趨勢主題，包括因創新基礎設施或改變現有流程、提高效率或提供新經濟機會的受益者，以及數位化應用、互聯互通增強而受益者，蘊含龐大商機。例如，AI人工智慧的市場規模可望顯著擴大，從2023年的5,150億美元成長到2030年的20,250億美元，年複合成長率為21.6％。

信用債方面，因投資人的偏好及美國成長較具韌性，支撐已開發市場信用債，富達偏好已開發市場信用債而非新興市場信用債。鑒於快速變動的金融市場背景，富達建議投資人透過優質股票、優質債券及多重趨勢主題策略，打造收益金三角，強化投資組合，以因應市場不確定性風險，同時讓整體投資一年四季都能維持長期增長潛力。