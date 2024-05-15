《化工股》南寶今年營收將重返成長軌道 三大產品線齊揚

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【時報記者郭鴻慧台北報導】南寶(4766)今(15)日下午舉行法說會，執行長許明現指出，今年整體來看客戶需求緩步回溫，鞋材、鞋用以外的特用接著劑以及建材與塗料等三大產品線今年目標希望都能成長，今年整體營收將重回成長軌道。

南寶表示，製鞋產業庫存水位恢復健康，市場需求已經回溫。至於工業與其他消費性產業用接著劑，整體來看客戶需求緩步回溫，木工、紡織用膠雖然受終端美國市場需求較弱影響，但衰退幅度已顯著收斂，期待緩步復甦回歸成長。

至於建材與塗料業務，建材營收主要來自澳洲，去年產品價格已調整，預期今年產品價格與營收漸趨於穩定，並目標持續成長。塗料業務已回復成長動能，今年將著重在提升獲利表現。

許明現說，希望在既有領域持續提升市占率，也希望成長的動能可以更多元。因此，持續投入研發和探索新的領域和市場，如可應用在半導體、電子產業的製程用膠是重點開發的領域之一。此外，也持續尋求透過併購拓展產品線和應用領域的機會。

南寶首季歸屬母公司淨利為7.06億元，每股盈餘為5.86元。第一季合併營收為新台幣49.9億元，年增10.2%。在整體營運效率提升，以及產品結構優化的效應持續發揮下，第一季營業利益率為15.4%，較去年同期提升4.3個百分點，創下同期新高。