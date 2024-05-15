「Cups of Joy每一杯都是歡樂」Chatime日出茶太推全新品牌識別

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國際知名手搖茶飲品牌「Chatime日出茶太」今(15)日宣布推出全新品牌概念、識別設計和宣言，以「Cups of Joy每一杯都是歡樂」定調為品牌核心概念。全新品牌定位瞄準「GEN Z」消費者，以充滿年輕活力的核心精神吸引全球Z世代消費者，一同創造與慶祝日常生活的歡樂時刻。

Chatime日出茶太推出全新品牌概念「Cups of Joy每一杯都是歡樂」吸引Z世代顧客。圖／六角國際提供

Chatime日出茶太成立於2005年，是為將珍珠奶茶推向國際市場的領先品牌之一。自2010年起，透過代理合作夥伴成功在印尼、菲律賓、澳洲、加拿大、英國、阿拉伯聯合大公國和模里西斯等主要國家布局發展，近期更在印度和泰國積極展店，成為全球珍珠奶茶產業發展重要影響力品牌。

Chatime透過全新品牌概念，持續穩站國際市場飲品之領先地位，並藉由日益增長的市場需求提升營收，如眾多專家觀察，未來全球手搖茶飲市場將呈現指數性成長。富比士商業觀察（Forbes Business Insights）預測，2023年手搖茶飲市場規模為24.6億美元，預計至2032年將達到47.8億美元，而此增長將可能來自於Z世代消費者；根據2021年由里昂證券（CLSA）進行的調查，94％的20至29歲之間的消費者在過去三個月中曾購買過珍珠奶茶。

根據全球趨勢與市場洞察，Z世代為Chatime目標消費族群的核心。因此，除了「每一杯都是歡樂」之外，亦強化品牌宗旨 -「To celebrate a different world, together共同歡慶一個多元的世界」以及其價值觀和信仰，致力於為顧客提供包容、創新和歡樂意識的承諾。這些特徵與Z世代所重視的信念相符，將使Chatime有別於競爭對手。從品牌標誌的優化、標語到新菜單、現代化的包裝和新穎的店面設計，全新品牌設計的所有元素都旨在情感層面上吸引消費者和忠誠粉絲建立更深層次的連結，為客群們帶來更有趣且美味的品牌體驗。品牌最新識別設計已從台灣門市開始執行，色彩鮮明活潑的店裝也給消費者耳目一新之感，後續將在菲律賓、澳洲、美國市場陸續推出。

Chatime日出茶太母集團六角國際董事長王耀輝表示，日出茶太發展至今，遍布63個國家地區，共計1,400多家門市。在這個變化多端且具有挑戰的世界裡，鮮明的視覺形象與產品優化將是推動Chatime變成一個年輕化且與時併進的品牌。全新品牌概念旨在吸引消費者並激發好奇心和期待，「以一杯杯歡樂犒賞自己。」

Chatime的品牌再造也同時滿足後疫情時代的消費習慣與喜好。尼爾森IQ（NielsenIQ）最近進行的全球消費者研究顯示，消費者選擇購買珍珠奶茶的前三大原因為滿足自己、享受閒暇時光（獨自或與朋友一起），以及解渴。然而即使風味為選購珍珠奶茶的首要考量因素，飲品的CP值與品質也是消費者購買時必要參考因素之一。

對於這些消費者來說，「每一杯都是歡樂」可讓人立即聯想到Chatime招牌珍珠奶茶的系列飲品，同時也跳脫手搖茶飲的框架，在菜單優化方面持續研發創新產品例如水果茶升級、冰淇淋、咖啡、冰沙等，以多元飲料品牌自許，讓每位消費者在購買Chatime飲品時，都能感到有趣又好玩的體驗! 也因著新視覺設計與菜單更新優化，台灣Chatime日出茶太第一季來店人數年增14％，同店銷售年增16％的亮眼成績。

如同富比士商業觀察所提及，全球消費者因健康意識日漸提升，正尋求含糖汽水或高熱量飲品的替代品，以及乳糖不耐症的消費者逐漸增長，影響著整體珍珠奶茶市場。全球許多Chatime門市也提供客製化選項，包含代糖、植物奶、無咖啡因等替代飲品，造就Chatime越來越受歡迎的原因。隨著Chatime菜單不斷增加飲品多元性，將能滿足更多消費者的需求，並在更廣泛的飲料市場中保持競爭力。

Chatime執行副總王麗玉表示，Chatime全新品牌概念，致力在每一個時刻提供源源不斷的歡樂予消費者。我們接納消費者的選擇，創造社群氛圍，讓大家能自由、大膽且自信地表達自己。研發的飲品能為消費者提供開心、歡樂的價值，無論是放鬆心情還是為了與親朋好友一同慶祝，又或創造每一天的能量，誠摯地歡迎每一位前來Chatime的顧客。今年全球整體品牌升級目標旨在增加同店營收成長，並計畫新興市場展店導入創新品牌視覺能有效提高消費者滲透率。