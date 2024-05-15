20年經典品牌亮相國宴 台灣頂級香草豬歷久彌新

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

第十六任總統副總統就職典禮即將於5月20日登場，當天的國宴安排在台南舉行，國宴菜單由福爾摩沙遊艇酒店行政總主廚陳有華、總監楊福強等領軍，並加入多位米其林主廚的強力陣容，以及美食評論家組成的顧問團隊，精心策劃打造。以「好料大員，有料臺灣」為主題，將呈獻八道精緻佳餚，精挑細選多樣在地食材，展現台灣多元飲食樣貌與文化特色。其中一道令人期待的菜色「老菜彌新」，食材就是選用台灣在地頂級豬肉「香草豬」，要讓各國賓客認識台灣豬肉的美味。

「老菜彌新」香草豬代表向世界展現台灣豬肉的高品質！ 「老菜彌新」食材結合香草豬帶骨肋排、梅子及青芒果，是一道經典粵菜春梅排骨融合當代料理手法的創新菜色，不僅象徵台灣多元族群風貌，更由香草豬代表向各國賓客展現台灣豬肉的高品質。香草豬將歐式香草及中藥草添加於豬隻飼料中，經多項學術論文證實，有效增強豬隻抵抗力，提升豬肉的保水度與甜度。優異的肉質與風味展現，使香草豬成為米其林主廚的愛用食材，更是許多老饕指名享用的品牌肉品。

起源於無心插柳的美好意外，延續自對這片土地的關愛

香草豬創辦人廖家模是位中醫師，致力於鑽研肝臟保健及免疫提升的香草與中草藥技術，偶然於豬隻試驗時發現，採用此技術飼養的豬隻健康狀況大幅提升，經國立大學實驗證實可取代抗⽣素，確保豬肉的純淨安全，更可提升肉質甜度及風味。但由於採用此方法的飼養成本為一般的數倍，技術推行之初並不順利，廖家模扛著千萬負債，仍憑藉想改善國人飲食安全的理想與熱情，堅持投身畜牧及肉品產業，才有了香草豬品牌的誕⽣。

香草豬創立20年，一直堅持以獨家香草及中藥草技術飼養，同時以最嚴謹的態度，從飼養到⽣產一手把關，提供純淨安全的高品質食材，堅持初心從未改變。香草豬講究品質，亦關注產業永續發展，採用節省能源的環保畜舍，落實農畜綠色循環，並以低密度飼養保障動物福利，更定期捐贈優質肉品給兒少福利機構，促進社會永續發展。

本次總統就職國宴，透過八道佳餚讓世界看見台灣的文化特色、多元包容及創新能量，主廚團隊精選的多樣優質在地食材，更展現台灣農畜牧的豐美與好品質。香草豬帶著「台灣頂級豬肉」的美名，也將懷抱初心並持續創新，將優質台灣豬肉推向國際。