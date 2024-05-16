外泌體醫美、新藥論壇 6／16登場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

外泌體(Exosome)是當今全球生技圈最熱門的科技趨勢，也是台灣繼晶圓代工之後，下一個最適合發展CRDMO(委託研發代工)的項目，看好外泌體應用發展潛力，「財團法人生物技術開發中心」(簡稱生技中心、DCB)、台灣外泌體產學聯盟、台灣胞外體學會與訊聯生技，將於6/16、6/17合辦為期兩天的再生醫學國際論壇，深入探討外泌體跨科別應用及外泌體新藥開發國際趨勢，從醫美、皮膚、毛髮、眼科、骨科到基因細胞治療。

再生醫療雙法有望加速台灣外泌體產業發展，而國內產學醫也正攜手運用多元外泌體來源，進行嚴謹臨床研究，累積更多實證，讓台灣外泌體更具國際競爭力。6/16論壇先以外泌體臨床應用為主，邀請皮膚、整形外科多位醫界專家：英爵醫美診所總院長吳英俊、雅丰菲仕美醫療事業總院長曾文尚、髮拉儷皮膚科診所院長蔡宗樺、美麗線醫療集團執行長溫曉雯、雅丰美膚診所副院長陳昱璁，分享不同來源的外泌體，在皮膚、毛髮醫學以及醫美方面的最新應用。訊聯細胞智藥董事長蔡政憲博士，則分享訊聯次世代外泌體最新全球研發代工優勢。

6/17新藥開發論壇將探討外泌體做為新藥的優勢，與會專家包括：生技中心副執行長李財坤教授、台灣外泌體產學聯盟召集人林奏延教授、台灣胞外體學會理事長周涵怡博士、台大生物技術研究中心主任沈湯龍教授，與日本Tokiwa Bio, Inc.執行長中西直人、韓國Zymedi Co.創辦人金成勛博士、美國新創公司Mantra Bio康繼之博士、台大獸醫學院教授林中天博士，分享外泌體從臨床研究到商業化的迷人潛力，期望促進更多國際合作機會。

論壇將於台大醫院國際會議中心301會議室舉辦，6/16(日)下午14:00~16:35、6/17(一)上午9:30~12:10，歡迎對外泌體醫美應用及新藥開發有興趣的民眾報名實體論壇，活動免費，議程資訊及報名請見連結 https://bit.ly/4dCC4Nl