我光學鏡頭出口陸、越均衰退 到這兩國卻大成長

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【中時 王玉樹】我國光學鏡頭產值2020年起連續3年雙位數下滑，表現慘澹，但2023年第4季隨高階手機訂單漸入佳境，帶動鏡頭生產，年增逾4成，「強拉尾盤」致全年翻正4.4％。值得注意的是，過往我出口兩大國大陸及越南，去年金額都放慢衰退，但南韓及荷蘭市場卻大好，年增率都超越3成。且今年首季結算，南韓出口金額還暴增116％。

光學鏡頭涵蓋相機、電腦、汽車、望遠鏡、顯微鏡及監視器，隨智慧型手機搭載高階鏡頭且鏡頭數增加，近5年我光學鏡頭產值以行動裝置鏡頭為大宗。但受美中貿易戰、供應鏈缺料，以及全球消費性電子產品買氣疲弱影響，2020到2022年，連3年出口金額減幅都超過1成。

去年第四季隨手機及其相關供應鏈庫存改善，高階手機需求增加，單季年增41.5％，全年見紅，終擺脫前3年連黑陰霾。2024年第1季也延續雙位數正成長態勢，年增19.1％。

我國光學鏡頭生產9成外銷，中國大陸(含香港)是最大出口地，惟近年受美中貿易與科技爭端影響，全球供應鏈重組，5年來(2019起)占比下跌23.6個百分點， 但2023年仍以43.7％，穩居首位。越南以出口比例23.1％居次。不過去年兩國都持續衰退，大陸年減14.5％，越南跌6.9％。

值得注意的是南韓，隨手機大廠訂單增加，光學鏡頭銷往南韓明顯攀升，去年增幅逾33％，出口占比上升至17.4％，位居第3名，今年第一季持續暴增116％。荷蘭占比雖4％排第5，可年成長率也超過3成，兩國好表現抵銷陸、越低迷衝擊。

觀察全球光學鏡頭出口國，德國在眼鏡片、鏡頭、光刻及測量等精密技術致力研發，2023年其光學鏡頭出口金額達40.4億美元，正式超越中國大陸39.5億美元，躍居全球第1。我國與日本皆為20.6億美元，並列第3。