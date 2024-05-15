台南西港慶安宮三年一科醮典18日登場 蜈蚣陣首達72節關卡

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列入國家無形文化資產的「西港刈香」已有240年歷史，每三年舉辦一次，為期10天，訂今年5月18日盛大登場，境內96村鄉湧入成千上萬眾信眾，地方自主訓練的數十個文武陣頭輪番上演，採取世襲制的蜈蚣陣盛大遶境3天，最後將滿載「添載包」的王船火化送王，想深度體驗在地文化特色的民眾不要錯過。

西港慶安宮總幹事方一峰表示，西港刈香又稱西港香，由慶安宮主辦，從1784年至今已有240年歷史，文建會於2008年頒發國家文化保存團體證書002號，2009公年告為中華民國無形文化資產，堪稱「台灣第一香」。今年5月18日請王儀式後正式展開。

方一峰表示，廟方正殿已用黃色布縵布置為「王爺府」，5月18日進行「請王」儀式後，王爺府即進行管制，除了專屬禮生，任何鑑醮神明與閒雜人等一律不許進入。今年計有3000尊分靈鯉魚公及600神尊入廟鑑醮，等同觀禮佳賓，廟方都安座在王爺府周圍。

方一峰指出，今年參加刈香的廟宇共75間，文武陣頭達55個，包括四管、南管、北管、羊管、天子門生、文武郎君、家將、金獅、白鶴、五虎西平、宋江、百足真人蜈蚣陣、八美圖、紡車輪及五虎西平馬隊等。

方一峰表示，蜈蚣陣是西港刈香的一大特色，以輪車組成，車上的神童採世襲制，3年前為70人，今年增加2人首度達到72人。蜈蚣陣的節數一旦達到36的倍數，就只能增加，不能減少，今年首度達到72節，以後出陣都不能低於72節。

西港刈香定24、25、26日盛大遶境，27日燒王船送王。

廟方今年準備一萬個王船「添載包」，內裝柴、米、油、鹽、茶，每個500元，讓信眾認購添福，連馬來西亞、美國的旅外鄉親也傳訊向廟方認購。