租約電費制度化 業者：電價上漲租屋族免驚

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今年4月起調整電價，租屋族擔心房東漲電價之際，內政部為促進租屋電費計收合理公平及電費資訊透明，修正「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，降低租屋電費爭議並減輕租屋族電費負擔，租屋族不用再擔心電價上漲帶來的電費調漲。

內政部地政司在4／24-5／14預告「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」應記載事項第6點及第11點修正草案，待行政院審核通過後，未來房東向房客收取的電費，將以台電電費單的金額為上限，在電價調漲後，有助於減輕租屋族的電費負擔。另新法適用於公告實施後的新租約，公告實施前的舊租約，則仍依舊約內容執行，以穩定市場秩序，避免造成市場混亂。

主要修正內容，包括電費計收標準預告修正為「當期每度平均電價」計費；公共設施電費分攤應併入電費內；以公告實施日作為分算日，以及出租人應提供或授權承租人查詢電費資訊等。

Speedo速.包租代管嘉禾地產平鎮店副總林罡全指出，原本電費額度區分夏月及非夏月，且不得超過台電所訂之當月用電最高級距每度金額。但屢屢因為電費調漲，部分出租人改以最高級距每度金額計價，引發不少租屋電費爭議；再加上4月又調漲電費，可能又引起更多糾紛。內政部將租屋電費收取設定在不得超過台電當期收費總額，房東就不會再有過去的超收電費現象，相對減輕了房客的電費負擔。

另對於公共區域的計價方式也明確化，過去房客很難查證公共區域的實際用電度數及金額，都只是估算，很容易產生糾紛；依現在修正後規定，房東若要向房客收取公電費用，對於租屋外公共設施之用電情況、電錶設置及電費分攤方式等情形加以了解，並協調其他共同用電戶，向台電申辦屋外公共電費分攤至用戶電費後，才能向房客收取公電費用，修正後內容向居住正義靠攏。

林罡全表示，台電每期電費單為2個月計算，若租賃雙方約定電費為每個月結算收取，建議租賃雙方可於租賃契約書約定：「電費依照台電當期平均電價計算，每月電費結算由出租人預收每度多少元，於台電帳單結算當期每度平均電價後15日內多退少補」，詳細列載於合約中，便可減少電價支付爭議。