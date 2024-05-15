潘文忠擔任教長感恩與知足 卸任後將為2事多所著力

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教育部長潘文忠將在520卸任，他任職7年3個月，是中華民國教育史上任期最久的教育部長。對於這個過程，他表示感恩與知足，離開教育部後，將以身作則成為一個終身學習者，如果有機會，也願意在偏鄉弱勢孩子的教育上有更多著力。

潘文忠今天主持任內最後一次部務會報，會前他接受媒體採訪時談及這7年3個月擔任教育部長的感想，他說，過程酸甜苦辣都有，因為教育部的業務非常龐雜，從幼兒到大學、從體育到終身教育都有，幸好在總統及行政院長支持下，這些政策及預算都獲得支持。

潘文忠提到，108課綱是一個龐大的工程，到現在已推動了6年，還是覺得要不斷的持續向前。而在PISA等國際評比上，使用108課綱孩子表現出色，我國學生的數學、科學及閱讀分別排全世界第3名、第4名及第5名，甚至突破疫情前成績，他要感謝全國第一線老師的付出，讓學生學習不因疫情而中斷。

潘文忠還說，班班有冷氣是孩子幾十年來的渴望，在中央地方及學校努力下已經實現；而老舊校舍更新也看到成果，在最近頻繁的地震中，台灣學校的校舍仍能有最好的安全維護。

此外，潘文忠說，已45年、14年未修的國教法、特教法及社區大學發展條例，都在大家的努力下完成修法，同時各縣市也全國一致的給代理教師全年完整聘約，台灣教育不斷向前。

對於自己擔任教育部長7年3個月，潘文忠覺得這是艱難的過程，但他勇敢面對去突破，最後也感恩和知足。卸任後，他將成為一個終身學習者，將個人生活能力進一步充實，也多陪陪太太及家人。他進一步提到，偏鄉弱勢孩子的教育最需要支持，他卸任教育部長後，若有適當的機會，他會在這方面多所著力。

教育部本周六、日將舉辦國中教育會考，也是潘文忠任內主持的最後一個活動，他表示，這是他牽掛的事，前幾天他還打電話給台電總經理，務必在會考期間穩定供電，以讓學生可以好好考試。19日當天，他會迎接170多位試務人員出闈，然後卸任教育部長。