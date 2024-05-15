提升高雄後花園能見度 茂林規劃高空滑索盼帶動觀光

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高雄茂林過去因地理位置不易被遊客看見，原住民選舉區立委伍麗華為了解決部落觀光需求及完整周邊遊憩系統，提議在茂林興辦800公尺的滑索設施，及打造300公尺的萬山滑水道，管轄機關茂管處表示，滑索設施目前已找到起點及落點，後續作業進行中，不過滑水道因無經費，一旦經費有著落，才可望實現。

為了推展高雄茂林觀光發展，交通部觀光署茂林風景區管理處針對立委伍麗華提議規劃辦理龍頭山遊戲設施興辦試辦計畫，預計製作800公尺的滑索設施，以及打造成300公尺的萬山滑水道，4月底除邀集區公所等相關單位辦理說明會，並到現地會勘。

茂管處表示，關於萬山滑水道節活動，經邀請專業硬體廠商到萬山部落實地現勘，並就部落內主要聯絡道斜坡環境及安全性進行測量評估，評估結果是可行且安全無虞的，經過測量的結果，滑水道以部落活動廣場為起點，石破天驚工作坊為終點，總長度約300公尺，寬2公尺，斜度約21度，並透過架設20公尺的緩衝平台來增加安全性，活動評估是可行的，惟需要部落配合及茂林區公所同意道路使用。

不過由於經費需求大約為400萬（一週六日辦理、2日）至800萬元（一個月四週六日辦理、8日），經費含抽水機、發電機、滑水道等硬體設備租賃、交通接駁及行銷費用，活動建議避開汛期及雨季，3至4月及10至12月間較適合舉辦，仍將待中央經費到位後（目前花東賑災優先）始得辦理，若經費無著落，該規畫將無法實行。

此外，針對茂林龍頭山滑索設施，茂管處已有進度，茂管處表示，茂林國家風景區內的龍頭山遊憩區，具有珍貴的環流丘地形，三面為高山所環繞，溪流流向曲折蜿蜒的特殊景觀，於是去年底就由茂林國家風景區管理處規劃發展滑索作為新興遊憩體驗設施，提供遊客不同視角欣賞龍頭山的地質美景，並創造話題帶動景區新魅力。

目前茂管處初步構想規劃長度約為847公尺的高空滑索，於茂林岩雕公園周圍高處作為起跳塔台，於多納大橋東岸右側作為降落塔台，因辦理土地變更作業及營運招商作業中，待程序完成，後續將陸續辦理工程細設審查及招標。