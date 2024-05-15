《光電股》錸寶獲雲豹14億儲能櫃合約 推動子公司來穎上市櫃

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【時報記者莊丙農台北報導】錸寶(8104)近年積極轉型能源產業，第1季子公司來穎、達振進行股份轉換，並推動上市櫃掛牌作業後，近日與雲豹能源-創(6869)子公司台普威簽訂儲能櫃供貨合約，總金額達14億元。錸寶在轉型能源產業有成、加上近期顯示器報價的回升，第1季順利轉虧為盈，獲利0.15億元。

錸寶第1季合併營收達5.5億元，除受惠於能源事業群穩定成長外，顯示器產品虧損也明顯收斂。目前錸寶主要營收成長動能來自能源事業，搭上全球能源市場對儲能櫃的大幅需求，期望在能源領域未來產能與出貨量能長期保持雙位數的成長。

錸寶轉投資公司來穎，自2020年開始投入能源相關領域，逐年成長至2023年近20億元營收規模。產品橫跨國際級消費品牌產品、半導體用不斷電系統電池、交通用不斷電系統電池，到最近期的儲能櫃系統(10呎~40呎等不同規格)等，客戶亦遍及海內外市場。

錸寶今年2月計畫投入30億元儲能櫃案場的開發與營運，5月又與台普威簽約合作，取得其案場儲能櫃系統訂單，正式跨入國內大型儲能案場，希望透過本次台普威的合作，能打造一個台灣在地化且提供全面整合服務的儲能供應鏈。

錸寶當前營收比重能源超越顯示器事業，成為錸寶的主要事業體，將有助於大幅降低顯示器景氣高低起伏過大，對營運與財務數據的影響。而全球對半導體、AI及電動車快速增長，對於穩定電力需求將會帶來前所未有的成長，錸寶寄望未來在能源事業群的快速帶動下，營運持續向上攀升。