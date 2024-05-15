《科技》火力瞄準高端！Sony Xperia 1 VI搭高通旗艦登台

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【時報記者王逸芯台北報導】Sony今(15)日宣布在台推出年度旗艦手機Xperia 1 VI，搭載高通最新8 Gen 3高效能處理器，持續維持和高通的密切關係。Sony Taiwan Mobile總經理筒(鹽)具隆(Tomotaka Tsutsushio)今日受訪時表示，Sony將這次的成長目標訂在20%，第一季已經有看到智慧型手機市場出現回溫，另外，Sony今年持續將主力產品擺在高階產品市場。

Sony Taiwan Mobile總經理筒(鹽)具隆(Tomotaka Tsutsushio)表示，Xperia 1系列自推出以來積極與各界創作者密切合作，同步傾聽消費者的實際使用回饋，獲得廣大消費者的口碑好評與肯定，整體銷售也創下正成長，今年更攜手Sony集團Alpha相機、BRAVIA等部門共同開發，導入獨家AI技術並致力推出更貼近使用者日常的旗艦產品，期待最新Xperia 1 VI旗艦系列可為使用者帶來更升級的拍攝和娛樂的體驗，並持續在台灣締造更好的銷售佳績。

筒(鹽)具隆(Tomotaka Tsutsushio)表示，Sony去年在台灣銷售有一定的成績，在高端機銷量提升約20%，今年同樣將銷售成長目標訂在20%。另外，Sony本次旗艦機頂規售價高達43990元，價格主要反映成本，這是所有手機產業會面對得問題，由手機市場儘管總量減少，但是銷售額提升就可以發現。

就台灣整體智慧機市場來說，筒(鹽)具隆(Tomotaka Tsutsushio)表示，原本預期今年智慧機會持平，但現在看來有加溫跡象。

Xperia 1 VI搭載全新光學望遠變焦鏡頭，最高可達7.1倍光學變焦並具備85mm~170mm連續光學焦段。Xperia 1 VI更展現強大相機技術，導入「長焦微距」功能，支援以最短對焦只要4公分的距離。不僅如此，Xperia 1 VI承襲Sony領先業界的Exmor T for mobile雙層式架構感光元件，除了提供感光度更好、降噪能力佳的低光源拍攝外，亦攜手Alpha相機、導入全新「AI姿勢預測」功能，透過AI技術以更進階的即時自動對焦，偵測肢體的動作改變。

Xperia 1 VI搭載高通最新8 Gen 3高效能處理器，配備體積更小、密度更高的5000mAh大容量電池，整體提升至2日的長效待機時間，同時也首度加入VC均熱板散熱元件強化效能與續航；全新低功耗6.5吋螢幕，支援1-120Hz智慧調節螢幕更新，並導入「Powered by BRAVIA」及「強光影像增強技術Sunlight Vision」兩大科技，不僅結合Sony獨家科技展現旗艦級的畫質，在戶外強光下也可體驗清晰的觀看效果，同時整體螢幕亮度相較前代也提高了1.5倍。

售價部分，Xperia 1 VI 12GB RAM/512GB ROM售價為43990元，Xperia 1 VI 12GB RAM/256GB ROM售價為39990元。