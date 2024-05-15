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繼麻豆文旦 「山上鳳梨」截切鮮果再登超商開賣

  • 中時即時 洪榮志
台南市長黃偉哲15日現身全家便利商店行銷「台南400鳳梨截切鮮果盒」。（洪榮志攝）
台南市長黃偉哲15日現身全家便利商店行銷「台南400鳳梨截切鮮果盒」。（洪榮志攝）

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目前正值台南鳳梨盛產季，台南市政府嚴選當季山上鳳梨推出「台南400鳳梨截切鮮果盒」，15日起在全家便利商店開賣。市府農業局強調，受到日本外銷需求增加等因素的影響，今年的台南鳳梨訂單大增，國內產地供不應求，價格好，提醒消費者把握產季，品嘗台南當季鳳梨的好滋味。

市長黃偉哲今天也現身南區健康路二段的全家便利商店，與全家生鮮現做調理部生鮮採購資深經理陳友和、福和生鮮農產公司董事長邱進福、農業局副局長陳仲杰、山上區農會推廣部主任田安妃等人，一起DIY製作「台南甜-鳳梨可爾必思」，行銷台南鳳梨。

黃偉哲表示，台南的水果栽培管理及品種都是世界一流，前進國際食品展時，國外買主屢屢被台南酸甜適口的果品驚艷，他要為台南優秀的農民、優質的水果喝采。

黃偉哲還說，鳳梨截切鮮果盒在全家開賣後，全台消費者就可以輕鬆品嘗到已經洗好切好的台南鳳梨，一打開即可享用多纖多健康的鮮果，未來還將繼續攜手全家及福和生鮮，讓台南農民的心血與驕傲，可以傳遞到全台每一位消費者的手中。

陳友和指出，繼去年的麻豆文旦後，今年全家再度攜手台南市政府推出鳳梨截切鮮果盒，希望讓消費者輕鬆享用台灣水果的美味，邀請消費者一同支持台灣農民及當季農特產，即日起至6月11日到全家購買鳳梨節切水果盒，還可享2件8折的優惠。

邱進福表示，台南是台灣水果重要產區之一，該公司持續深化與台南市政府的合作，以及與台南產地的交流，目前已採購600公噸台南鳳梨供應各大通路，預計後續芒果、文旦產季時，也將繼續採購台南產地的優質果品。

田安妃認為，山上、關廟、新化都是台南主要的鳳梨產區，農會整合產地優質鳳梨，感謝各通路及生鮮農產公司於產季積極採購台南鳳梨，購買消費就是對產地最大的肯定。

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