新世代歐洲輕旅 Skoda Scala上市

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Skoda Taiwan發表挾帶靈活空間機能、豐沛的動力輸出以及多項先進的主被動安全科技等優勢的小改款Skoda Scala，透過更為細膩的外觀精修、內裝配備更新升級以及動能科技調校，進一步提升駕駛舒適性與駕馭樂趣。

Skoda Taiwan總裁李御林公布售價，豪華動能版1.0 TSI售價100.8萬、豪華菁英版1.5TSI售價106.8萬，同時，消費者若於8月31日前完成掛牌，還可再享價值5萬元的早鳥免費升級駕馭樂趣套件，套件包括駕駛座八向電動調整座椅、方向盤換檔撥片和駕駛模式選擇功能。

為強化新車款的整體視覺感受，車頭部分採用全新鍛黑3D立體水箱護罩設計，透過高光澤／霧黑雙材質的交織堆疊，搭配新世代水晶造型的前氣壩中央進氣格柵，展現出更具層次感的視覺氛圍。車尾則是透過全新Skoda廠徽字體、全新LED尾燈組（含動態序列式LED方向燈）、全新LED後霧燈、整合更具運動風格的後下擾流搭配新式樣後保險桿，為Scala奠立更具辨識度的車尾風情。

在座艙格局上，Skoda Scala沿用概念車Vision RS設計理念，運用軟性面料及高光澤飾條，再援引水晶切割線條設計筆觸，打造出令人耳目一新的質感車室空間。在此基礎之上，全新Scala在內裝部分，將重心放至使用者介面。除10.25吋全螢幕全彩數位儀錶板，可帶來清晰易懂的車用資訊判讀介面外，懸浮式彩色觸控MIB多媒體資訊娛樂系統亦同步升級至8.25吋，並支援無線Apple CarPlay以及Android Auto智慧型手機連線功能。

除此之外，全新設計的三幅式運動化平底多功能方向盤，搭配霧銀飾條及打孔真皮包覆讓質感大幅提升。Škoda也持續傾聽消費者聲音，深化整體車室實用機能，將雙區恆溫空調面板新增風量調整按鍵，讓操作更為直覺。至於座艙內建的無線充電板及四個USB Type C充電插孔，最大充電功率更直接提升三倍至15W及45W，完美呼應品牌Human Touch以人為本打造無拘移動生活的理念。