美CPI公布前交易量爆衝 新台幣勁揚逾1角強勢表態

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美國聯準會主席鮑爾重申不會升息，市場預期美國通膨率續降，美元指數走疲，主要亞幣止跌回升，加上台股衝破21,000點大關，資金行情帶動下，新台幣兌美元15日強彈，早盤勁揚近1.5角並衝破32.3元，但尾盤央行進場強勢阻升，終場升幅收斂，收在32.312元、升1.03角，收盤創逾一個月新高，總成交量22.3億美元。

匯銀主管分析，15日台北金融市場股匯雙漲，台股連日創新高，外資狂丟美元匯入，加上市場預期美國4月消費者物價指數（CPI）年增率將持續下滑，提前作出反映，美元指數應聲下跌，非美幣別偏強下，新台幣也跟著反彈，單日升幅達0.32％，創5月4日以來單日升幅新高。

新台幣5月以來已強升2.3角或0.71％，若延續升值氣勢，有望成為今年首度月線收紅，終止連四黑機率頗高。

匯銀主管指出，除了外資匯入加持，出口商盤中也積極拋匯，開盤眼見匯價狂升，很多出口商積極進場先賣一波，午後繼續逢低掛度賣美元，外資及出口商氣勢兇猛，央行盤中一路穩匯也擋不住，但尾盤市場上賣壓收斂，且央行最後強力阻擋下，新台幣無緣站上32.2元價位。

根據央行統計，美元指數回檔0.37％，主要亞幣集體強漲，新台幣狂漲0.32％最強，其次為星幣0.29％、日圓0.24％、人民幣漲0.2％，韓元則休市。

匯市先前一片死寂，單日成交量大致僅15億美元，但15日一舉衝破20億美元，其中有近半都是外資匯入。外匯交易員說，主要還是台股世界強，外資連日買超台股，且台股衝破21,000點再創新高，外資回補台股匯入，使整體交易量大增，有量支撐、匯價升幅才有感。

交易員認為，520前台股資金行情已出現，在此之前新台幣應可延續多頭動能，維持偏升走勢，但觀察央行盤中調節力道不小，加上進口商也伺機而動，新台幣不會快速走升，而是緩和上揚為主，後續先在32.2～32.4元區間震盪。