光陽「充換合一」電動機車S Techno全球首發 拚銷售倍增

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搶占全球電動機車商機，光陽（KYMCO）宣告進入「Ionex Uno創世紀」，15日全球首發「充換兩用」電動機車S Techno，不含補助車價自9萬1,800元起，續朝向油電雙冠目標邁進。

光陽表示，Ionex Uno創世紀的「Uno」，來自義大利文的「一」之意，代表充電型電動機車與換電型電動機車完美的「合而為一」，更代表以換電為主的台灣市場與以充電為主的全球市場可以「合而為一」。而Ionex Uno的中文「創世紀」，則代表著一個全球二輪車電動化的重要里程碑，一個前所未有的全新電動車時代。

光陽集團董事長柯勝峯表示，透過Ionex Uno創世紀「充換兩用」電動機車的上市，以「可充可換、充換合一」的「二合一」創新模式，將充電與換電的優勢完美結合，更顛覆長久以來大眾對充電模式與換電模式平行存在、沒有交集的認知。

柯勝峯指出，立基於Ionex Uno創世紀「充換兩用」電動機車的技術優勢，完美兼容習慣在家充電或是居住在都會區倚重換電站補充能源消費者的多種用車需求，突破電池最大續航力的限制，也突破換電站所在區域的框架，無論在日常使用或是出遊遠行的規劃上，以充電器與換電站的無縫接軌搭配使用，就能任意滿足各種騎乘路線、深入郊外景點秘境。

Ionex也將與各旅館民宿業者共同攜手積極推動配置電動機車充電器，以利騎乘電動機車的住客充電使用，增加電車騎士外出便利性，也可提高住宿業者的住房率。光陽集團柯勝峯董事長更藉此呼籲政府，在全台各地行政機關與公有停車場廣設電動機車充電站，提昇消費者購買電動機車的誘因，加速達到政府追求淨零碳排的目的。

隨著Ionex Uno創世紀時代的來臨，柯勝峯說，消費者無論是在任何情境，任何場所，都能選擇最符合自身需求的方式，「隨你方變」為愛車進行能源補充。Ionex將會持續在全球電動機車的發展過程中，扮演最關鍵的角色，以「最得我心」的品牌理念，解決電動機車在推廣與使用上的障礙，Ionex Uno創世紀將電動機車能源補充的選擇權交還給顧客，大大地提升電動出行的用戶體驗，全面解決個人交通工具電動化的最大挑戰，帶給電動機車騎士一個沒有妥協的綠能，讓每個人都能輕鬆擁抱即將到來的電動車時代。