《國際產業》日圓重貶 日2024年觀光財可望破紀錄

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】根據日本官方最新統計，當地4月已連續第2個月有至少300萬名國際遊客入境。若照此情勢發展，日本今年觀光業可望再創佳績。

日本國家旅遊局（JNTO）表示，4月無論是商務旅行或到日本玩的外國遊客，共達304萬人次，略低於3月創下的單月新高記錄308萬人次。不過，4月入境日本人數比2023年同期大增56%，甚至比疫前2019年還要多增4%。

日本政府指出，4月份來自法國、義大利以及中東地區的旅客數量都重寫歷史新高。因日圓兌美元匯價貶至34年新低，故日本成為外國觀光客主要旅遊目的地。2019年入境日本高達3,190萬人次的全年新高紀錄，可望在2024年重寫。

雖然觀光客飆增對日本經濟成長來說是件好消息，但不同的文化衝擊下，也讓日本民眾不滿的情緒大增。例如，為阻止遊客亂倒垃圾以及亂停車等多種違規行為，日本富士山附近的地方政府，日前把一處富士山拍照著名景點給封鎖。

因去年富士山汙染事件以及意外事故大增，今年夏天到富士山的登山旅客受到的限制更多，以及要繳交全新規定的2,000日圓，約12.79美元登山費用。日本疫前最大的旅遊國中國大陸，4月遊客數是自2020年1月新冠病毒爆發以來首次突破50萬，但還是要比2019年大減27%。