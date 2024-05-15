《國際金融》歐股再創新高 緊盯這數據

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】在美國發布備受關注的4月消費者物價指數（CPI）前，樂觀的業績報告帶動工業股與醫療保健股上揚，歐洲股市周三盤初再創歷史新高。

泛歐STOXX 600指數繼周二創下歷史收高新高後，周三早盤再漲0.4%。

美國周二發布的4月生產者通膨高於市場預期，但聯準會主席鮑爾表明對通膨持續放緩有信心，並重申下一步不太可能會是升息，受此激勵，周二美股四大指數全面收高，那斯達克指數改寫歷史高點。

現在所有目光焦點將轉向稍晚公布的美國消費者通膨報告。

在焦點股方面，企業徵信與決策分析公司Experian全年有機營收（organic revenue）成長前景樂觀，盤初股價大漲7.8%，以及波蘭InPost第一季核心獲利成長，激勵股價上漲5%，在工業產品與服務類股（暫漲0.67%）中表現最佳。

德國默克集團（Merck KGaA）經調整後獲利優於預期，股價上漲4.5%，為醫療保健類股（暫漲0.45%）帶來提振。

芬蘭生質燃料生產商和煉油廠Neste下修可再生產品今年的利潤預測，股價大跌13.3%，在STOXX 600指數中敬陪末座。

德國重工業集團Thyssenkrupp三個月內第二度下修全年營收與淨利預測，股價大跌近7%。