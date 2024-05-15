《台北股市》護國神山領台股展現新高度 520後行情這樣看

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【時報記者任珮云台北報導】台股在晶圓龍頭大廠台積電(2330)的領漲之下，加權指數再度改寫新高，盤中來到21308.32點，收盤21147.21點，上漲161.36點，漲幅0.77%。PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，距離520總統就職僅剩下兩個交易日，從歷年統計來看，520之後台股上漲機率仍高，且自2012年以來該趨勢益發鮮明，若統計2012年以來三次總統就職典禮後的台股走勢，後一周平均上漲1.43%、後一月平均漲幅擴大至4.72%，後一季漲幅平均可繳出9.04%的表現，顯見520後不僅多方持續佔上風，亦開始反映下半年旺季題材。

黃新迪分析，雖然第二季向來為傳統淡季，不過目前美股四大指數重回多頭排列，台股多方也強勢跟進，表現居亞股之冠，且看好第三季成長動能將加速，未來還有AI PC、降息預期等題材，讓今年第二季來加權指數強勢上漲4.2%；此外，今年的上市企業盈餘正式由衰退轉為成長，帶動本益比自低檔向上擴張，在AI應用的加持之下，台股相關供應鏈率先受惠，2025年企業獲利有望進一步揚升，推升本益比續揚。

黃新迪表示，目前市場在等待AI指標股輝達下週的財報數據，而其他美股科技巨頭財報大致已公布，預料短線回歸台股基本面，且時間進入法說會高峰，將以個股表現為主。