《電零組》優群Q2營收、毛利率續揚 全年有看頭

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【時報記者張漢綺台北報導】銅價與金價等價格大漲未對優群(3217)造成太多衝擊，優群總經理劉興義表示，在Long Dimm、微型沖壓件及Type-C持續高成長下，今年第2季營收及毛利率都會比第1季好，下半年在Metal Bar產品出貨放量下，毛利率會衝高，全年毛利率將比去年平均毛利率高。

優群今天下午舉行線上法說會，優群為DDR系列與RF網通I/O連接器廠，是國內DDR(SO-DIMM與Long DIMM)及M.2等I/O系列產品頂尖供應商，目前主要產品包括：SO-Dimm、M.2、Long-Dimm、Type-C及微型沖壓件Metal Bar等。

今年第1季因NB客戶既有DDR 4產品拉貨較多，DDR 5產品遞延，致使DDR 5 SO-DIMM轉換率不如預期，連帶SO-DIMM營收季減20%，不過4月及5月轉換率已明顯拉升，優群預期，下半年DDR 5 SO-DIMM轉換率將會加速，全年應可達到原預估DDR 5滲透率由去年22.5%拉升至45%的目標。

在最新的CAMM(Compression Attached Memory Module)(壓縮附加記憶體模組)連接器部分，優群已於今年第1季正式進入量產，隨著客戶需求增溫，優群已備有月產能200K，值得一提的是，由於Nvidia GB200亦採用4顆CAMM產品支援，優群目前正送樣認證中，不過今年不會有業績貢獻。

優群第1季稅後盈餘為1.99億元，每股盈餘為2.22元；就產品別來看，SO-Dimm佔優群2024年第1季營收比重為31.9%，M.2佔營收比重為30.74%，Long-Dimm佔比10.6%，Type-C佔比為12.07%，Metal Bar佔6.16%，RF Conn、LVD，PCle等其他產品佔比約8.53%。

優群4月合併營收為2.59億元，年增27.88%，累計前4月合併營收為9.42億元，年增18.8%，劉興義表示，第2季營收會比第1季好。

近期銅及金等價格大漲，法人關心是否對優群毛利率造成影響？對此，劉興義表示，銅料約佔生產成本10%，金料約佔20%，過去半年銅價上漲約20%到30%，金價上漲約15%，對公司毛利率影響約2～3%，確實有小衝擊，不過影響不大，4月毛利率還蠻好的，第2季毛利率會比第1季好。

展望全年，劉興義表示，隨著Metal Bar等產品於下半年進入拉貨高峰，下半年毛利率會衝高，我們維持今年上半年毛利率比去年上半年好，下半年毛利率接近去年下半年，全年毛利率則將高於去年平均毛利率。

為因應客戶大陸+1，優群在越南設立新廠，一期包含：注塑製程、自動化組裝產線，預計2025年第1季啟用；二期廠區包含：沖壓、電鍍製程，預計2026年第1季啟用。