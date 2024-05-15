《電通股》燦坤AI電競節 NB手機平板買氣UP

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者葉時安台北報導】AI熱潮持續延燒，反應市場對PC、筆電、手機於AI應用展望紛紛樂觀看好，燦坤(2430)自今年初便開始布局營運，提供消費者最齊全、多元的選擇，為AI PC元年的爆發推波助瀾。AI熱潮持續，加上隨著國中大會考將於本周末登場，啟動3C產品畢業犒賞商機，燦坤即日起自5月31日發起「AI電競節」，全館AI筆電直降5折起，指定電競筆電最高下殺1.5萬元，憑舊筆電換新AI機種最低只要0元起。燦坤也提到，近期在筆電、手機、平板系列商品的買氣均有提升，全新一檔「AI電競節」聯合6大筆電廠牌資源再推強強優惠。

隨著國中大會考將於本周末登場，有不少家長已經開始籌畫要給子女們準備畢業禮，加上AI熱度加持，燦坤表示近期在筆電、手機、平板系列商品的買氣均有提升，全新一檔「AI電競節」聯合6大筆電廠牌資源再推強強優惠。本月AI筆電三大主打星，首推MSI 15.6吋Cyborg AI電競筆電，搭載最新Core Ultra 7晶片與Nvidia RTX4050光追顯卡；另一款推薦ACER掠奪者Predator 16吋AI高階電競系列，13代i5-13500 HX高效能晶片與強大的RTX4060-8G光追獨顯。桌上型主機及螢幕商品也祭出獨家優惠迎戰AI電競節，強打ACER電腦主機73折起。Apple、Samsung五月促銷檔也強勢加碼AI電競月。