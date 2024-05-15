第40屆人格心智潛能激發特訓 培訓孩子系統思考能力 臺中宜蘭登場 受理報名

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由社團法人中華社會教育發展協會主辦，台中市象數棋教育協會承辦的｢第40屆人格心智潛能激發特訓｣，將於今（113）年7月26至28日在臺中、8月9至11日在宜蘭舉辦，6月30日前完成報名享早鳥優惠。

｢人格心智潛能激發特訓｣是利用暑假期間，針對不同的年齡群學員，利用三天兩夜的特訓，相互激發領導統御及人際關係的潛能。臺中場招收小學四年級至大專院校的學生，在臺中市北區五權路317號富豪大飯店舉辦；宜蘭場招收小學五年級至高中三年級的學生，在宜蘭市崇聖街4號宜蘭縣中山國小舉行。課程以「系統思考‧以簡馭繁」為主軸，結合圖像與邏輯推理的棋藝桌遊，情境劇場和創意思考工作坊等活動。由學員主動探索解決困難的途徑。

台中市象數棋教育協會表示，我們常希望孩子們不要太被動，說一才做一，說二才做二；或者是太衝動，還沒有思索就毫無頭緒地動手。更進一步說，我們關心的生活議題都需要透過洞察，並產生創新的解決方案。本屆課程核心「系統思考」提供了一種綜合性的思考模式，希望能夠讓學生建立全面性理解的思維。

從小我們就學習語言、數學、科技，花了幾乎大半的時間一再的模擬、考試、練習生活的技能，大致上是熟練精準的。但相對的，對於生活的感性直覺、以及失敗後面對自己的勇氣，甚或是善意的與自己對話等，這些內在優勢的養成練習卻少之又少。

更進一步想一想，我們與孩子討論事情的解決策略、人際之間的表達口語，也常在匆忙間或是不知其所以然地應付過去。但我們發現，孩子們生活中少了小挫折的磨練、少了小團體的交流，遇到真正過不去的難關時，有些孩子偏向採取消極躲避或負向傷害的方法來解決事情，因為孩子通常對於生命中面臨的選擇、壓力、情感調節是疏於模擬、練習的，以致於面臨問題，常處於不知所措的狀態。其實，這些生活快樂、幸福的泉源，是可以引導孩子去探索的。

｢人格心智潛能激發特訓營｣以十二個方向，讓孩子體驗什麼樣的行動可以帶動群體成長、什麼樣的溝通可以共同解決困難，進一步讓孩子養成正面思考的習慣。

優質的｢人格心智潛能激發特訓營｣課程，讓孩子們逐漸地茁壯、成熟懂事、處事圓融、充實內心的品格涵養。孩子成長需良師益友鼓勵，在眾多的心力護持下，他們沒有後顧之憂，勇於敞開心胸、大膽嘗試，盡情地展現自我！

特訓營將帶給孩子們截然不同的新奇感受，突破傳統的訓練方式。以積極主動的人際溝通法，使孩子在陌生環境中，能展現自信；啟動敏捷的邏輯思考，尋找圖像間的細微關係，培養獨立的負責態度，無不顯現出孩子穩健的一面，縱使有不足的地方，教練也會用心循循善誘，諄諄教誨。

台中市象數棋教育協會指出，家庭教育培養孩子「智」，學校教育教導孩子「仁」，社會教育激發孩子「勇」，在三管齊下的力量統合中，孩子的未來必將充滿無限希望。本課程的策略為：

（一）開啟學習引擎：充分激發每一個孩子的學習潛能（興趣、能力和方法等）和人格潛能（自尊、責任、感恩等），讓孩子主動探索與思考，找到學習與人際的優勢。

（二）解決生活問題：充分鍛煉每一個孩子的堅定意志，生活情境的主題任務，類比成功與失敗的關卡，考驗孩子的急智應變，讓孩子學習勝不驕、敗不餒的情緒管理能力。

（三）提升管理能力：全面培養孩子的時間管理能力、目標管理能力、情緒管理能力和組織管理能力，全面提高孩子學習效能。

（四）活化團隊創意：通過豐富多彩的團隊拓展、共同出任務及組織與拆解的變化，全面提升孩子在團隊中的注意力、觀察力、思維力和動手能力，幫助孩子全人發展。

詳情請關注｢人格心智潛能激發特訓｣活動官網（https://www.wisdomcamp347.com/），報名表單請上網（https://www.beclass.com/rid=284d829662a5b39efdd2）填寫。