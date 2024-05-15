離譜！南科這里6年6度挖斷瓦斯管 更扯都在私人土地下

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南科特定區蓮潭里14日下午挖斷地下瓦斯管線，里長陳紫晶指出，這是6年來第6度挖斷瓦斯管，離譜的是本該在公共道路下的瓦斯管，竟然都在私有地被挖斷，里民已習以為常，甚至感覺「沒什麼」；她已要求區公所全面清查管線位置，否則萬一不幸發生類似高雄氣爆的大型災害，蓮潭里的災損恐將難以想像。

善化區公所指出，14日下午1：31分蓮潭里陽光三路一處私人建地在圍籬內施工，開挖約一米深時，挖斷天然瓦斯管線，造成瓦斯外漏，消防隊派員前往灑水噴霧，降低瓦斯濃度，並通知瓦斯公司搶修，至下午5時完成搶修，未造成人員傷害及財物損失。

里長陳紫晶表示，挖斷管線不稀奇，全都在私有地上挖斷才令人稱奇，2018年11月挖斷1次，2019年6月及7月各一次，2021年9月1次，2022年7月1次，2024年5月14日這次算起來是第6次，她都記在臉書日誌裡。 陳紫晶說，原本應該在公共道路下面的瓦斯管，竟然全在私有地內，她懷疑是特定區施工埋好管線後，重畫分配土地時，只顧著縮小公共道路，才造成瓦斯管所在位置成了私有地。

陳紫晶表示，她已要求區公所全面清查地下管線位置，否則哪一天又有建商施工時不慎挖斷，不幸引發氣爆，到時這些管線上的民宅不知要受到什麼樣的災難。

市府工務局指出，經查蓮潭里當地管線在開發時就埋設，會請天然氣公司加強該區域巡查，如土地有開發計畫時，立即與該廠商聯繫，告知管線位置。

善化區公所指出，將盡速邀集立委、議員、市府都發局、地政局、瓦斯公司等相關單位共同會勘，釐清南科特定區管線位置。