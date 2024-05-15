全球7590萬人境內流離失所創新高 天災、戰爭是主因

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聯合國國際移民組織（IOM）15日公布的《全球境內流離失所問題報告》顯示，截至2023年底，各國境內流離失所者人數達到史上最高的7590萬人。 新增境內流離失所者或遷徙人數將近4700萬，凸顯防止流離失所現象的迫切性。

報告顯示，2023年的衝突和暴力導致2050萬人流離失所。其中蘇丹佔近30％，隨著新一輪以巴衝突爆發，巴勒斯坦流離失所者人數達340萬人，佔全球整體近17％。

另一方面，自然災害每年持續造成數百萬人流離失所。2023年，非洲東南部的熱帶氣旋「弗雷迪」、土耳其和敘利亞的強烈地震，以及印度洋的氣旋「摩卡」等天災也造成2640萬人流離失所，佔新增境內流離失所者總數的56％。值得注目的是，即使在已開發國家，災害導致的流離失所人數也有所增加，例如加拿大2023年3月開始的森林大火導致18.5萬人在境內流離失所。

報告指出，在未來的幾年裡，氣候變遷引發的自然災害的頻率、持續時間和強度都會增加，預計因災害而流離失所的人數將會增加。

移民組織副秘書長丹尼爾斯（Ugochi Daniels）表示，新增4700萬名流離失所者這一數字著實怵目驚心。這份報告目的在於提醒各界，必須立即採取一致行動，降低災害風險，建設和平，並儘可能在流離失所發生前加以預防。