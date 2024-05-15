《傳產》代銷公會：籲新政府解決缺工 鬆綁豪宅限貸令

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【時報記者郭鴻慧台北報導】近期房市活絡，全國代銷公會理事長戴嘉勝今(15)日指出，通膨預期、股市上2萬點、資金充沛、缺工等等因素匯聚下，推升買氣，不過，他也提出警語，現在受到歡迎的是「低總小宅」，市場若有單單只有這種產品並不健康，建議即將上任的新政府團隊，讓豪宅限貸令調整或鬆綁，市場多元化產品才能讓房市漸回歸正常。

戴嘉勝表示，新青安貸款幫助很多年輕人進場購屋，是一項德政，但長期而言，目前購屋最大障礙點即是「自備款不足」呼籲政府重視有真正買房需求的年輕人，針對自備款不足的年輕人，納入修訂購屋貸款優惠政策考量。

新青安房貸去年上路後，房市開始加溫，不少業者推出「低總小宅」受到歡迎，近期小宅熱賣，戴嘉勝認為，這種情形實在不健康，市場不應該只賣小宅，中大坪數房型的產品應該也要存在。

戴嘉勝指出，103年的「豪宅限貸令」下，阻礙某些有中大坪數的房型需求的購屋者，舉例來說，就自已所知有1名高雄傳產老闆，原打算購買中大坪數的房子，卻在貸款4成限制下，自備款及裝潢被必須準備約1億，直呼「買不下去」。他建議，「豪宅限貸令」應該鬆綁，期許新政府，除了追求居住正義，也能聆聽房地產業界的聲音，打造更健全的對策，讓房市回歸市場機制。

戴嘉勝也呼籲，目前台灣各行各業都存在的「缺工」問題似乎已成不可逆，造成的原因包括少子化、低薪、工作選擇多樣化、工作價值觀改變、企業不用中高齡勞工、產業未能轉型等，籲請新政府團隊能解決影響甚鉅的「缺工」問題。