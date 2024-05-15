《觀光股》美食-KY強身效益顯現 Q1獲利落底反彈

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【時報記者林資傑台北報導】經營85度C的美食-KY(2723)透過精實中國大陸門市強化營運體質，2024年首季合併營收雖降至近7季低，但毛利率、營益率「雙率」顯著反彈，帶動本業獲利及稅後淨利同步自近1年半低回升，每股盈餘0.89元。

美食-KY表示，儘管中國大陸營運調整導致營收量體下滑，但美國市場穩定成長，獲利貢獻可望隨營業規模及營收貢獻提升而持續放大，亞洲各市場營益率亦有望隨著體質調控顯現而逐步提升，看好今明2年獲利反有望持續成長。

美食-KY 2024年首季合併營收46.47億元，季減7.41％、年減10.58％，為近7季低。不過，營業利益3.06億元，季增達近1.06倍、年減7.25％，自近1年半低反彈。毛利率、營益率「雙升」至59.9％、6.6％，分創近11季、近2年高。

在本業獲利回升，配合業外虧損季減達71.15％挹注下，美食-KY首季歸屬母公司稅後淨利1.6億元，季增達近9.5倍、年減35.05％，每股盈餘（EPS）0.89元，雙雙自近1年半低點顯著回升。

美食-KY因應中國大陸市況復甦不如預期，去年下半年起調整營運策略，於亞洲市場聚焦提升獲利能力，透過精實門市家數調整營運規模，美國市場則力拚門市家數及營益率並進。儘管營收規模因此縮小，但相關調整效益已於首季顯現。

美食-KY首季美國營收18.95億元，季增4.31％、年增達12.9％，連12季年增達雙位數，占比提升至40.79％，有效提升合併毛利率及營益率。占比59％的亞洲市場則在中國大陸優畫成本費用策略奏效下，獲利結構亦較去年第四季谷底回升。

美食-KY亦公布4月自結合併營收15.48億元，月減5.65％、年減9.28％，累計前4月合併營收61.9億元、年減10.36％。主因亞洲市場比重最高的中國大陸市場，民生消費未見明顯回溫，營收仍低於去年同期、占比降至42％。

而美食-KY首季於美國新展3家門市，4月美國營收年增達雙位數、占比提升至42％，超越中國大陸成為最大單一市場，前4月同店營收在高基期下仍維持穩健正成長。展望後市，美食-KY第二季及下半年計畫持續開出多間美國門市，貢獻更多成長動能。