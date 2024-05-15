士林萬麗酒店「萬粽選麗」龍粽登場　5／17前享早鳥優惠

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端午粽飄香！延續往年熱銷好味道，台北士林萬麗酒店推出「萬粽選麗」2組端午節粽子禮盒；「台式燒肉粽」展現道地北部粽口味、以葷素綜合的「栗香干貝八寶粽」及「紫米豆沙粽」，與新時代健康理念結合，迎合現代人對健康養生的追求。5月17日前訂購完成，享早鳥優惠價外，並加贈品牌保冷袋，每組最低售價NT$899元起。

2024年「萬粽選麗_台式燒肉粽」，由酒店宴會主廚王嘉傑操刀，精選台灣五花肉，肥瘦相間、口味帶點鹹香、入口即化。並採用黏性適中，口感軟Q的台灣糯米，在豬油、香油、麻油拌炒後，加入米酒與紅蔥頭酥的提味，營造出馥郁香氣，再加上栗子、菜餔、香菇等經典肉粽配料。最後以桂竹葉包裹，蒸炊後，使米飯帶有淡淡竹葉香氣，展現傳統北部粽特色。

另一組「紫米豆沙粽+栗香干貝八寶粽」豆沙粽為一純素甜粽。結合黃金比例黑糯米與圓糯米，外型彈潤飽滿，內餡選用滑順烏豆沙，口感綿密細緻，並搭配清香白蓮子，甜而不膩、呈現多層次口感，讓素食者也能品嚐節慶專屬美味。而「栗香干貝八寶粽」精選肥瘦適宜台灣豬五花肉；經長時間滷製、鹹香入味，口感細嫩不膩；香氣十足的乾香菇與濃縮海洋鮮味乾干貝，搭配鬆軟香甜栗子、並加入拌炒蝦米與提香梅干菜，餡料飽滿、紮實，每一口都吃得的海陸盛宴。

5月17日前訂購，享早鳥優惠價：台式燒肉粽6入，每組早鳥優惠 NT$1,050元（原價NT$1,180元），30組更可享NT$899特惠、「栗香干貝八寶粽+紫米豆沙粽」共6入，早鳥優惠價NT$1,150元（原價NT$1,280元），30組更可享一組NT$999特惠，亦有「萬麗櫻花蝦醬2罐」組合，NT$999。即日起接受預訂，5月20日開放取貨。

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