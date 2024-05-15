疫後旅遊復甦 富基漁港人潮沒回升 市府遭指行銷不足

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疫後全台旅遊復甦，各景點觀光客回流，但富基漁港的人潮卻不見起色，去年進出車次還少於疫情前，國民黨新北市議員陳家琪說，當地很多家庭的收入都仰賴富基漁港，並質疑萬里蟹行銷市府是否太過凸顯龜吼漁港，畢竟富基漁港產也有一定產量，卻因人潮不足，捕撈的萬里蟹反得送至龜吼漁港販售，觀旅局承諾會加強行銷。

陳家琪今議會質詢指出，解封後全台景點出現報復性旅遊，富基漁港擁有得天獨厚的地理條件，有絕佳美景與新鮮海鮮，但富基漁港的人潮卻不見起色，根據統計去年進出富基漁港的車輛約6.5萬車次輛，跟疫情前相較無增加反減少，是非常嚴重的警訊。

陳家琪說，石門地區因核一廠的設置，地方發展受限已長達50年了，當地居民要生活非常辛苦，大多居民倚賴漁業與農業為生，富基漁港可以說是當地重要的經濟產能，很多家庭收入都倚賴它。

陳家琪表示，她與當地店家、里長、區公所交流後，認為富基漁港入口意象簡陋不明顯、路面使用年久不平整、植栽修剪不足、墨西哥帽緣部份鏽蝕需要改進，難怪遊客不想來，此外，富基漁港位於台2線旁，如搭乘客運下車後到漁港還有一段滿長的路，要求市府做好維管及設立電動腳踏車，方便民眾接駁到漁港觀光消費。

農業局長李玟說，農業局每年都有編列富基漁港行銷活動預算，並改善硬體設備設置「重機驛站」。

陳家琪說，另為何講到秋蟹大家第一個聯想到的是龜吼漁港？而非富基漁港，認為市府針對富基漁港是否行銷不足，並質疑是否太凸顯龜吼漁港？但萬里蟹在富基漁港也有一定產量，卻銷不出去反而送到龜吼漁港去賣，要求觀旅局在行銷上多用點心，協助富基漁港媒體網路平台的曝光度。

觀旅局長楊宗珉說，北海岸有28個漁港，青春山海線做整體串聯，會加強行銷。