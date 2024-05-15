電價上漲、缺工、通膨 恐衝擊營造廠獲利

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達欣工（2535）、根基（2546）、建國工程（5515）今年首季營業毛利率、營益率雙雙下滑；市場指出，缺工、勞工薪資上漲，以及通膨所造成營業費用增加，可能影響工程進度，進而衝擊營造廠今年獲利能力。

勞工薪資上漲、缺工及通膨所造成的各項原物料成本、營業費用增加，已讓達欣工、根基及建國工程第一季的毛利率下滑0.5至3個百分點不等。

行政院主計總處公布的2024年2月營造工程物價指數，已飆破歷年最高點，達110.48，五年來累計大漲逾24％。

新亞建（2516）指出，缺工問題確實是造成營造廠工程完工時間拖延的主因之一；而今年以來通膨所造成部分原物料價格的波動，也增加了成本的負擔。

在台灣近年缺工的大環境下，人力成本也大幅提升，近年科技廠辦案量大幅增加的達欣工最有感；達欣工指出，科技大廠建廠完工期要求短，在缺工時，營造廠就不得不花高薪搶人搶工，營業成本自然就提高了。

除了缺工所造成的勞工薪資上漲、通膨所帶動的部分原物料價格上漲，營造工會指出，未來還要面臨政府對企業課徵碳費所造成另一波材料成本增加的風險，在在都衝擊營造廠的經營績效。

除此之外，營造廠指出，第二季開始的電價上漲，對營造產業所造成的成本增加，更是對營造廠今年獲利成長的一大挑戰。