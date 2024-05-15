沒有焚化爐也可以！雲林縣垃圾終達生產、去化平衡

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

雲林縣無焚化爐可燒，垃圾堆置危機延續10多年，雲林縣府6年來採取垃圾資源化處理方式，包括零廢棄資源化系統（ZWS）、全移動式垃圾機械分選產製固體再生燃料系統（MMT），今年終於達成垃圾生產、去化平衡，並且開始處理歷年來堆置的17萬噸垃圾山。

雲林縣每日生產300公噸垃圾，長期仰賴運到他縣市焚化，受制於焚化爐必須歲修，加上政治因素影響，外運的垃圾焚化量有時銳減到每日20、30公噸，縣府多年來尋求自主處理模式。

前縣長李進勇時代啟用MT系統（機械篩分），可惜生產燃料棒的效率過低；6年前張麗善上任縣長，採行零廢棄資源化系統（ZWS）以提高產製固體再生燃料效率，去年（2023年）再引進「全移動式垃圾機械分選產製固體再生燃料系統」（MMT）前往各鄉鎮消除垃圾山，做成固體再生燃料。

全移動式垃圾機械分選產製固體再生燃料系統已處理過斗南鎮、北港鎮、大埤鄉、口湖鄉、水林鄉垃圾，目前處理西螺鎮堆置的1萬噸垃圾，斗南鎮垃圾山去年降低一半，但5個月來又長高至1萬公噸，該系統下一步將再運回到斗南鎮。

環保局長張喬維指出， ZWS系統一天可處理120噸到150噸垃圾，MＭT也可處理150噸到200噸垃圾，加上台塑南亞公司、外運焚化協助，全縣垃圾今年1月達到生產、去化平衡，到5月已經去化陳年垃圾1萬公噸，目前還有15萬公噸。

張喬維說，雲林縣每天產製的固體再生燃料可達150噸到180噸，販售給台塑化公司取代生煤，該公司每日使用量100公噸，現行環保法規摻雜再生燃料上限是5％，其實隨空氣汙染設施改善，德國已提高至25％，但國內有待修法。

廢棄物管理科長鄧雅謓表示，台塑化公司近年陸續改善鍋爐設備，固體再生燃料逐漸增加至100公噸，未來希望持續提升。