鹿野后湖防救災行動通訊平台啟用 饒慶鈴讚2大好處

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台東縣鹿野鄉后湖區防救災行動通訊平台15日啟用，縣長饒慶鈴表示，后湖位處山區田間，時常發生訊號不良問題，台東縣政府整合相關單位與資源完成，此次建置防救災型行動基地台具發電系統，確保災害發生時仍可通訊暢通，且網路通訊品質提升後，更有助推動孩子的數位學習與社區地方創生。

饒慶鈴表示，鹿野鄉后湖地區因地理環境特殊處於海岸山脈尾端，山脈丘陵環繞長期手機訊號不佳，網路更是困難；為解決通訊問題，保障農民及民眾在意外事故或天然災害時的生命救護與救助，在NCC、數發部及國內3家行動通訊業者經歷1年多的合作與努力下，完成這座防救災型行動基地台。感謝數發部、NCC南區監理處、行政院原住民族委員會、鹿野鄉公所、各大電信業者(中華電信、遠傳電信及台哥大)通力合作，基地台正式啟用後就能解決此地區長期行動網路訊號不良、甚至部分區域訊號全無的問題。

瑞隆村長彭國雄表示，后湖地區現有居民約31戶，常住人口約78人，村里年長者居多，主要以農耕為主，長期以來由於通訊信號不良，導致年輕人紛紛外移，返鄉探親也不願久留。自4月初基地台試營運以來，通訊品質得到了顯著改善外，也發現異地遊子回鄉的時間因此拉長，直呼終於有訊號了，行動通訊終於不再受阻。

台哥大處長余福順說明，這支防救災型基地台建置共花費720餘萬，歷時1年多克服用地取得與經費爭取等種種困難，在今年1月中開工，同年3月底建置完成。此基地台涵蓋範圍廣，訊號大幅度提升，且自備發電機，讓災害發生時訊號不中斷，保障當地居民緊急通訊需求。