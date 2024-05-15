《生醫股》藥華藥法說報佳音 今年營收成長力道拚勝去年

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【時報記者郭鴻慧台北報導】藥華藥(6446)今(15)日下午舉行法說會，首季營收及獲利均呈正成長趨勢，並維持高毛利率，公司指出，以目前趨勢，今年營收成長力道有機會優於去年。

藥華藥旗下治療真性紅血球增多症(PV)新藥Ropeginterferon alfa-2b(簡稱Ropeg, 即P1101)，全球銷售持續成長，美國市場2024年4月營收有雙位數成長，成長速度加快。日本市場自2023年中上市後每月營收穩定成長，2024年4月更顯著提升，創下出貨新高。

日本病患自今年6月起可自行注射Ropeg，一次最多更可拿取3個月的份量，因Ropeg已納入健保給付，如此可降低病患自付額的負擔，非常有助於提升病人數及拓展市場，日本團隊樂觀看待今年營運。

在擴展全球布局方面，近期已送出巴西及哥倫比亞的PV藥證申請，為供應給有醫療迫切需求的自費病人使用，公司已用專案進口的方式出貨至哥倫比亞。

藥華藥更計畫與某國外藥廠合作將Ropeg引進加拿大，讓更多北美PV病患受惠，也進一步擴大Ropeg在北美的市場。

藥華藥預計今年於加拿大申請Ropeg的PV藥證、明年申請第二適應症-原發性血小板過多症(ET)藥證。

藥華藥第一季營收16.5億元，年增86%，毛利率達88%、季增三個百分點。營業利益1,758萬元，稅後純益3.3億元，每股純益1元。