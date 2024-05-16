229生日 勞保老年年金會少領一個月？勞保局這樣解釋

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有民眾今年2月29日滿60歲，請領勞保老年年金後質疑少發一個月給付，勞保局今天說，依民眾可請領全額年金日期回推，該名民眾要3月1日才符合年金發放資格。

自由時報今天報導，台中市陳姓女市民今年2月29日滿60歲，依規定向勞保局請領老年年金給付，但原本是次（3）月底卻變成4月底才能入帳給付，讓她質疑硬生生少掉1個月老年年金。

勞動部勞工保險局組長劉秀玲15日告訴中央社記者，勞工如果年滿65歲，可以申請請領全額勞保老年年金，該名民眾是在53年2月29日出生，若要請領全額老年年金照理講必須要118年2月29日才算65歲。

劉秀玲解釋，因為118年是平年、沒有2月29日，因此依照內政部函釋及民法規定，該名民眾要118年3月1日才算滿65歲。

劉秀玲說，該民眾是提前5年請領老保老年年金，因此勞保局會從118年3月1日回推5年，所以依法規，該名民眾要今年3月1日才可以請領勞保老年年金。

劉秀玲說，該民眾2月中就來申請，體諒勞工特別奔波，所以勞保局辦事處有先收件而讓民眾誤以為自己2月就有年金可以請領，實際上並無少發一個月給付。

不過，劉秀玲也承認，依照法規，若2月29日生日的勞工剛好可請領全額老年年金的那年是閏年、有2月29日，則可以在3月就領到年金。