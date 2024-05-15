美對陸加徵關稅 王毅：不要再給世界製造新麻煩

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據大陸央視新聞報導，今天（5月15日）中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第五次中巴外長戰略對話後共同會見記者時，有記者問及，針對美國最近連續多次對華實施單邊制裁、加徵高額關稅，中方有何評論？

王毅表示，大家都看到，一段時間以來，美國頻繁對華施加單邊制裁，濫用301關稅，近乎瘋狂地打壓中國的正常經貿科技活動。這是當今世界上最典型的霸道霸凌！說明美國一些人為了維護自己的單極霸權，已經到了失去理智的程度。美方不擇手段打壓中國，並不能證明美國的強大，反而暴露出美方已喪失自信，亂了方寸；並不能解決美國自身存在的問題，反而會對國際產供鏈的正常運轉造成進一步破壞；並不能因此阻止中國的發展振興，反而會激發14億中國人民更加奮發圖強。

世貿組織已明確作出結論，美國的301關稅違背世貿規則，是違反國際法的行為。世界上有基本常識的國際貿易人士也都認為，美方的這一做法既損人又不利己。美國作為世貿組織的創立者之一，不僅不願當好表率，反而帶頭違規，不僅不糾正錯誤，反而錯上加錯。美方如何解釋你們所標榜的「公平競爭」？如何取信於國際社會？

王毅強調，單邊行徑和保護主義違背時代發展潮流，必將被歷史車輪碾碎。在全球經濟復蘇的關鍵時刻，國際社會應當正告美方，不要再給世界製造新的麻煩了。