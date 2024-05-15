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三商家購前4月合併營收44.9億元 美廉社展店鎖定台中

  • 中時即時 洪凱音
美廉社展店鎖定台中市，，5月預計新增2家台中直營據點，並朝太平區及東區展店。(三商家夠提供／洪凱音台北傳真)
美廉社展店鎖定台中市，，5月預計新增2家台中直營據點，並朝太平區及東區展店。(三商家夠提供／洪凱音台北傳真)

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三商家購（2945）15日舉行法說會，財務長劉晏秀表示，今年前4月合併營收為44.9億元，相較去年成長1.83％，第1季毛利相較去年同期成長7.41％，整體表現穩健。

三商家購根據旗下美廉社統計顯示，2023年度發出的會員點數超過82億點，顯見會員黏著度高，月月都有推出會員點數換購及會員獨享優惠價商品，加上每年3月底前會員點數到期的兌點優惠活動，刺激會員客群消費熱絡，會員營收占比穩定維持6成左右，皆帶動前4月整體營業收入。

展店方面，三商家購旗下藥妝品牌「三友藥妝Tomod’s」預計今（2024）年中於新北市永和區再拓點，除了3月中壢元化店、5月新莊中正店外，新北永和將是今年第3家社區型門市，年度目標共要展10家社區型門市。

美廉社目前全台有810家門市，5月預計新增2家台中直營據點，鎖定太平區及東區展店，及有4家直營門市成功轉加盟，並仍持續網羅室內實際使用面積30-60坪大小的物件，三商家購表示，太平區將開出該區第12家門市，是台中門市最多的行政區。

三商家購也進一步指出，評估太平永成北路周邊擁有完整長億學區，商圈機能已成熟，符合美廉社目標市場的家庭客群，而東區則是緊臨重劃區周邊，是房市首購族群，多為單身族及小家庭客， 這波展店持續挹注中部新的成長動能。

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