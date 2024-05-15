五星賞櫻團頻出包僅賠「24箱礦泉水」 戴勝通回應了

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新北市一對陳姓夫妻今年3月參加「帽子大王」戴勝通創辦的旅行社推出的高價日本賞櫻團，返台後指控旅遊過程吃、住都不達到付款相較水準，還害先生跌倒受傷，最後開出賠償方案是毫無誠意的「24箱礦泉水＋一日遊」。戴勝通對此回應他已盡最大心力溝通，但都未獲得對方回應，「真不知所措」。

陳姓夫妻在民進黨籍新北市議員李宇翔陪同下開記者會，李宇翔說，目前已經接到三對夫婦投訴，旅遊過程中又發生食物中毒、賞櫻過程跌倒送醫等問題，認為旅行團是高價旅行團，參與民眾又幾乎都是退休人士，應該針對退休人士安排行程，呼籲新北市府、消費者保護官應介入調查，若有廣告不實也要處理，戴勝通是知名人物，消費者爭議應該回歸法治而非私下放話或訴訟面對消費者，會讓消費者失去信心。

陳先生說，此次參加旅行團，不僅到日本看不到櫻花，吃得住得還很「低級」，都是吃一般自助餐，有時候到景點，景點還準備關門了，怒批「整個行程根本沒有品質可言」，並且他們花費團費高達13萬至15萬，其他團的費用是3萬多。

陳太太則說，行前旅行社都沒召開說明會，直到在日本上了遊覽車才收到行程手冊，以前在台灣曾參加過旅行社的台灣行程，覺得還不錯才相信他，投訴當時在官方賴上付款簽訂的旅遊契約，與網站上的宣傳契約資訊不對等，呼籲大家小心、看清楚。

陳姓夫婦說，返台後戴勝通有提出補償方案，但補償方案是24箱礦泉水加上台灣一日遊，表示參與這樣的旅遊行程後，對戴一點信任都沒有了，「氣得滿肚子氣，怎麼可能還參加他的旅遊，礦泉水也不敢喝」，並指摘戴勝通還透過旅保協會喊告。

戴勝通稍早在旅遊團臉書回應「台灣旅遊業者需要社會公平合理對待」，指當時旅遊團還在旅行時，就在賴提到「我從事旅遊業十年來，不是每天為孫中山打拚，我要每位貴賓說：戴勝通真的很用心，那打拚才值得。」，得知旅客玩得不盡興，也親自送禮物、安排旅遊招待，並要助理去道歉談補償，但未被接受，收到「就看你的誠意」。

戴勝通說，原本20位的團只有8位報名，但他明知負利潤仍出團就是不想讓團員不開心，另外飛機行程更改稱有與團員溝通，團員走階梯摔傷走的也是日本人與遊客必走之路，當下也立即叫救護車送醫，得腸胃炎的團員也是盡最大關懷，但「Line想溝通，不讀；電話溝通，沒人接」，他很遺憾、很抱歉、很不知所措。