OVO發表真4K無框電視、可K歌HiFi電視

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影音品牌OVO發表首款超旗艦Ultra HD智慧投影機「真4K無框電視」K9，以及最新力作嗨霸王「可K歌HiFi電視」KT65／55，即日起於Hihibox及WaBay挖貝雙平台群眾募資起跑。另宣布日前募資突破1,900萬元的爆品可移動電視「推推閨蜜機」TT1正式上市，實體通路將攜手量販龍頭家樂福首發，並上架OVO官網、momo、PChome 24h、Yahoo、蝦皮購物等電商開賣。

OVO創辦人暨執行長吳有順表示，人們每天使用網路的時間越來越長，帶動「大螢幕與可移動性全都要」的趨勢，除了方便在家中各個空間追劇及娛樂，也能帶出門如露營時使用，因此帶動新型態顯示器智慧投影機的成長，以及新物種可移動電視的出現。

根據洛圖科技（RUNTO）2024年3月公布數據，投影機市場規模持續成長，2023年在大陸市場下滑的情況下，全球市場依然有成長5.2％的表現。預估今年將成長9.7％，並首度突破2,000萬台大關。其中4K等高端機型成長率高於平均。

吳有順表示，由於去年基期高，今年台灣投影機市場預計持平，OVO投影機預計在台灣市場銷售量也預計與去年2.1萬台持平，但由於今年主打中高階機種，因此投影機銷售額估計可成長3成。OVO去年營收約1.9億元，從上半年來看，預計全年度營收可挑戰3億元大關。