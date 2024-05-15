美味環保一次到「味」 喜憨兒基金會端午節推植物肉粽

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端午節即將到來，喜憨兒基金會推出各式應景禮盒，有傳統的肉粽禮盒、軟Q甜蜜的冰粽禮盒及蕈菇蔬食粽，其中蕈菇蔬食粽添加植物肉，希望今年新開發的植物肉粽能夠兼具環保、美味、健康，讓消費者有更多元選擇。

喜憨兒基金會表示，基金會推出的商品來自喜憨兒庇護工場，工場導入食品衛生安全ISO22000及HACCP認證，用最高規格來製作為品質把關，禮品皆由專業師傅帶領憨兒們一起製作與包裝，多種組合歡迎大家上喜憨兒購物城選購，支持憨兒穩定工作。

在庇護工場裡工作一年半的憨兒小綺，剛到職時工作狀態較急躁，原來小綺認為，趕快做完等於認真工作，卻因此忽略了品質，經就服員重新建立小綺把工作做好的基本概念，同時引導她檢視工作內容，讓習慣追求速度的她，也要兼顧品質。

經過就服員耐心地指導與陪伴，加上利用圖像記憶以及個人化職務設計，幫助小綺在秤重以及真空封口的工作中順利上手。 喜憨兒基金會表示，喜憨兒購物城「粽夏端午」專區，各項應景商品應有盡有，多款粽子禮盒，有肉粽、蔬食粽，有鹹的、甜的都可以一次購足。

其中蕈菇蔬食粽裡面包著鬆軟栗子、杏鮑菇、香菇、植物素肉等，鹹香豐富的餡料，吃上一口香氣四溢，一邊享受粽香，還可搭配麻油猴頭菇湯，蔬食也可以很美味。

另冰涼的水晶冰粽，Q彈外皮包裏著香甜內餡，有紅豆、花生、綠豆沙三個口味，是端午盛夏清爽冰涼的甜點。除了粽子相關商品，同時推出由喜憨兒愛點心鮮凍食品熱銷甜湯「相思糯米粥、元氣核桃露」所做成的冰淇淋，加上酸甜草莓口味組成禮盒，送禮自用兩相宜！

「我要認真工作，不讓家人擔心！」小綺說自己穩定工作後，手機電信費及電動機車月租費都是自已賺錢繳納的。

喜憨兒基金會副執行長羅淑霞表示，庇護工場希望可以協助更多像小綺這樣的憨兒就業自立，期待社會大眾能多多支持。