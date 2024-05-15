廣積美系POS大單放量出貨 將成今年主要成長動能

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工業電腦廠廣積（8050）轉單效應發酵，美系POS大單5月放量出貨，目前在手能見度保守估達1萬台以上，可望扮演今年主要成長動能。而網通部分也在客戶陸續重啟拉貨之下，第二季營運逐步回溫，下半年業績將優於上半年。

廣積去年底接獲美系客戶新ODM訂單，今年第一季小量生產，5月起正式擴大出貨力道，主要在平鎮廠進行生產製造，為因應客戶需求，已陸續加班拉高產能利用率，估計看到今年底至少出貨萬台以上，隨著出貨規模擴大，預期該美系客戶將躍居至廣積今年前三大客戶，且後續仍有追單、拓展衍生積種合作專案機會。

廣積首季營收9.86億元，年減39.01％，主要受網通客戶延單，以及去年同期基期相對較高影響，單季毛利率24.54％，優於去年同期及第四季表現，營業利益因認列庫藏股轉讓員工費用導致為負數，稅後純益1.99億元，由虧轉盈，EPS 1.37元。

展望後市，廣積第二季受惠POS專案放量出貨，加上網通客戶訂單需求回升，下單力道轉強，而工控部分主要為歐洲市場，但因中國大陸景氣相對疲弱，大約呈現持平，預料廣積第二季營運表現將優於第一季，下半年成長力道更為強勁，全年可望維持去年水準。

另在產能部分，廣積越南新廠預計2025年第二季量產，新廠區可建置6條SMT和DIP組裝線，以及10條系統組裝線，初步將以生產網通產品為主，後續考慮生產成本較佳，有機會再加入其它應用領域機種投入生產。