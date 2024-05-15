易之安海事工程、星商GPK 共同推動台灣離岸風電產業

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台灣在地的易之安海事工程與新加坡GPK海洋管理服務集團最新簽署合作意向書，GPK將向易之安提供多方面的專業支持和服務，易之安將成為台灣落地的執行和管理工作。

GPK 海洋管理服務集團（GPK Marine Management Services Group FZ-LLC）擁有14艘自升式自航式平台船，包括離岸住宿鋪設平台船，在船舶管理和各個行業的支持服務方面享有全球聲譽，對於台灣市場離岸風能開發具有高度興趣，因此與專長於離岸風能開發、安裝、運輸的易之安完成合作簽署，共同推動台灣離岸風電項目的進展。易之安海事工程(股)公司專營離岸風電產業中包括風機運輸安裝、風機吊掛組裝與運維等海事工程公司。

聯達行兼易之安董事長黃齊元表示，聯達行積極跨足再生能源產業，並與國內外業者建立合作夥伴關係，整合國內外之人才與資源，提供廠商在地化服務。目前易之安主力離岸風電海事工程業務，希望能為台灣的離岸風電發展貢獻力量。

根據合作意向書內容，GPK將向易之安提供包括海事工程、船隊管理、國際安全管理規範（ISM規範）支持、重吊船／風力發電機安裝船管理、船舶租賃和海洋保證測量（MWS）服務等多方面的專業支持和服務。而易之安則將主導項目的執行和管理工作，充分利用 GPK提供的技術支援，共同推動台灣離岸風電項目的進展。

易之安總經理吳昱廷強調，台星合作的夥伴關係在離岸風電產業挑戰中的重要性。他表示，易之安致力於培育本地人才並取得專業船隻，以支持台灣離岸風電產業的後續發展！」易之安正計劃引進一艘新世代海事工程船舶並轉為中華民國籍，這艘自升自航式起重平台船擁有1600噸的起重能力，透過雙方的合作將協助進行離岸風電風機的安裝操作和人才培訓，共同應對台灣離岸風電行業面臨的挑戰。