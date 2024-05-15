新北YouBike有望前30分鐘免費？ 交通局曝評估時間點

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鼓勵民眾使用綠色運具節能減碳，台北市今年228起恢復「YouBike前30分鐘免費」，國民黨新北市議員金瑞龍指出，現物價高漲，前30分鐘免費對市民不無小補，盼新北市於年底前做滾動式調整，體恤市民，交通局長鍾鳴時回應，年底YouBike1.0會全面退場，系統改換後再評估檢討。

金瑞龍表示，除北市，微笑單車另在4縣市前30分鐘免費，現在物價高漲，YouBike前30分鐘完全免費對市民來說不無小補，現在市府補貼5元，民眾自付5元，希望交通局全額補助10元，以照顧市民。

交通局長鍾鳴時表示，推動綠色運輸是大家共同願望與方向，YouBike目前有9成以上使用者因為公車、捷運轉乘與1200定期票等因素，前30分鐘都免費。

鍾鳴時表示，今年YouBike1.0會全面退場，目前2.0積極布建中，最少1.5萬輛有1500站，滿足大眾通勤需求，希望車輛調度與滿意度維持一定水準，今年底系統改換後，統計會花多少錢及會造成多大影響，再做詳細評估。

金瑞龍表示，桃園今年2月引進YouBike2.0E電輔車，詢問新北布建進度？鍾鳴時說，北北桃目前都已能讓電輔車互相流通，跟2.0車架能混用，現已有桃園電輔車進入新北市，可見電輔車需求大，會在今年底布建2.0時，順便引進第一波2000輛電輔車，提供有需求地方做更多服務。

金瑞龍指出，YouBike大多是年輕人使用，盼市府多引進YouBike2.0E電輔車，方便長者使用。