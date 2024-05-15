點通科技推出OTVERSE Pro平台 重新定義照護行業的溝通標準

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點通科技宣布即將推出OTVERSE Pro平台，這是該公司在物聯網領域的一大創舉。OTVERSE物聯網護士鈴系統將重新定義照護行業的溝通標準，為客戶帶來更加智慧、便捷的照護體驗。該系統包含了OTTalkPLUS、OTVerse App和OTVerse Pro設備管理平台，這將是一個全方位的解決方案，為照護行業帶來了更多創新應用。

OTTalkPLUS是一款簡單易用的一鍵通話設備，擁有同時撥打多支手機的功能，讓被照護者的需求得以第一時間得到聆聽。此外，OTTalkPLUS更兼具全機防水的特點，確保在任何環境下都能發揮作用。它採用三顆鹼性電池供電，可長效待機至少一年以上，確保了使用者的通話安全性和可靠性。

OTVerse App是一個靈活、便捷的應用程式，運行於iOS和Android雙平台，讓照護人員可以輕鬆下載安裝。通過簡單的設定，照護人員可以在世界各地輕鬆進行通話，為被照護者提供及時的關懷和支持。

OTVerse Pro設備管理平台則是一個全新開發的Web管理平台，為照護機構提供了便捷的設備管理解決方案。通過該平台，照護機構可以即時了解各設備的狀態，進行有效的排班和分工，確保被照護者得到最好的照顧。

點通科技致力於為客戶提供創新、可靠的通訊解決方案，OTVERSE系列產品將為照護行業帶來顯著的價值和影響，為廣大客戶帶來更美好的生活體驗。點通科技將在2024臺灣輔具暨長期照護大展永續高齡數位科技館（攤位編號K104）進行展出，歡迎各界先進蒞臨參觀，共同探索最新的科技創新與照護行業發展趨勢。