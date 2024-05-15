亞大進入THE「2024世界最佳年輕大學」百大，全台私大第1名

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英國泰晤士報高教特刊(THE)最新公布「2024世界最佳年輕大學」排行，亞洲大學世界排名83名，連續2年進入百大、全台私大第1。亞大校長蔡進發說，亞大創校23年，是全台最年輕的綜合大學，能獲得此成績，顯見辦學績效獲得國際肯定。

圖為亞大校長蔡進發（左4）率亞大「AI智慧與智慧醫療」教師團隊，與美國哈佛大學醫學院Alireza Haghighi教授（左3），到美國矽谷全程參與輝達「NVIDIA GTC 2024大會」，展現亞大國際化。圖亞大提供

亞大研發長許慶賢指出，THE「2024世界最佳年輕大學」，是針對全世界建校未滿50年的年輕大學進行評比，今年全球有68個國家、673所大學上榜。台灣有3所大學進入百大，包括：陽明交通大學、台灣科技大學、亞洲大學。

蔡校長表示，創校之初，亞大創辦人兼董事長蔡長海即將「國際化大學」訂為重點目標。經14年努力，10年前亞大首度進入THE英國泰晤士報高教特刊「世界最佳大學」排名，至今年年上榜，且辦學績效持續進步成長，除感謝亞大團隊長期努力外，還要持續往「國際一流大學」邁進！

許慶賢研發長指出，10年來亞大分別獲得英國泰晤士報高教特刊(THE)、英國QS、上海軟科(原上海交大)、及美國新聞與世界報導等四項世界「最佳大學」排名。顯見亞大辦學已普遍獲得國際肯定與認證。

亞大國際處長陳英輝說，因亞大在國際排行榜上有名，且不斷進步，除招徠眾多外籍生慕名而來，到亞大留學，國內畢業校友到歐美、澳洲等國留學時，憑亞大國際排名知名度，都能順利被錄取，甚至給獎金、獲減免修習學分，縮短取得學位時間，減輕經濟負擔等等，彰顯效益！

許慶賢研發長表示，亞大在研究、教學上，都與時俱進，與國際接軌。亞大設有精準健康研究中心、大數據研究中心、金融科技區塊鏈技術研究中心等。蔡進發校長日前率亞大「AI智慧與智慧醫療」教師團隊，赴美國矽谷參加輝達「NVIDIA GTC 2024大會」、參訪美國矽谷超微半導體AMD加州總部和美超微電腦Supermicro公司總部等，與AMD研擬在智慧醫療領域深入合作，開發對人類有幫助的AI醫療平台，強化學術、產業結合。亞大也成立「AMD邏輯及運算實驗室」，以AMD運算資源，支援資訊工程系開設的多門與人工智慧相關課程。

5年來，亞大獲教育部4項「學海系列」補助金額，共補助2000位同學出國學習、短期研修。並開設大學、研究所、博班「國際雙聯學位」學制，讓學生讀亞大後再到國外大學進修，拿獎學金省學費又省時。亞大的國際交流頻繁，有多元方式讓學生「一圓留學夢」，開拓國際視野，也是亞大特色之一。